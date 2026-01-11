Mataró busca apaciguar la tensión social en barrios vulnerables donde medra la extrema derecha

Este artículo forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Un patrón se ha repetido recurrentemente durante los últimos tiempos en Mataró. Unos vecinos denuncian un problema, habitualmente vinculado con la inseguridad en barrios vulnerables. El ayuntamiento no logra dar respuesta rápidamente, sea porque va desbordado, por falta de competencias, o por la ineficiencia a la que en ocasiones se enfrentan las administraciones públicas. Y el vacío que se genera entre la urgencia ciudadana y la falta de solución pública lo llena el discurso fácil de la extrema derecha, con una destacada penetración en los barrios más pobres de la capital del Maresme.

El barrio de Cerdanyola es el ejemplo paradigmático de esa delicada ecuación de tensión social. Se trata del barrio más pobre de Mataró (8.275 euros de renta media por persona, la más baja de la ciudad) y el decimotercero más pobre de Catalunya, según datos del Institut Nacional d’Estadística (Idescat) en el contexto de 850 agrupaciones censales. Y no es casualidad que sea allí donde han tenido lugar algunos de principales focos de conflictividad social en Catalunya durante este último año.

Fue en Cerdanyola donde en abril de este 2025 se produjo una sonada semana de disturbios tras un intento de ocupación. También allí se produjo una manifestación ultra con detenidos vinculados con la "cacería" de magrebíes de Torre Pacheco. Y también fue allí donde más triunfó Vox en la capital del Maresme en las últimas elecciones municipales. La extrema derecha fue segunda fuerza, por detrás del PSC, en ni más ni menos que ocho de los doce barrios mataronenses.

Imagen del final de la manifestación del pasado 6 de mayo en Mataró, encabezada por Vox y capitalizada por Deport Them Now / ANNA MAS

Todo ello, con la inmigración como uno de los epicentros del relato: Mataró está entre las diez ciudades catalanas con mayor número de población foránea, 22.170 personas, según los datos de 2024 del Idescat. En términos porcentuales, eso sí, Mataró registra un 16,94% de extranjeros, más de dos puntos por debajo de la media catalana, que se sitúa en el 18,02%. Según los datos actualizados del Ayuntamiento de Mataró, los barrios con un porcentaje mayor de población nacida en otros países son Rocafonda (38,99%), Palau-Escorxador (36,14%) y Cerdanyola (30,28%). Desde 2020 a 2025, el barrio en que más se ha incrementado la población extranjera es Cerdanyola (con un aumento de 1.565 personas, un 4,56%).

Pocas semanas después del aldabonazo que supuso la entrada de Vox en el consistorio, el alcalde, David Bote (PSC), apostaba ya por "escuchar las preocupaciones" de estos votantes. El alcalde, que vive precisamente en el barrio de Cerdanyola, explicaba a este diario que la inquietud tiene "una raíz social" que responde a "la calidad de la convivencia, de los servicios y del espacio público". "Entiendo muchas de las cosas que me dicen los vecinos", admitía el primer edil.

Pla de Barris, en Cerdanyola

La realidad de muchos vecinos que acaban votando a la extrema derecha pasa porque se sienten "excluidos del sistema", tal y como explicaron a EL PERIÓDICO estos nuevos votantes de Vox. El ayuntamiento, como antídoto a los extremismos, apela al cumplimiento de las normas, a atajar las desigualdades subyacentes en muchos problemas de convivencia y a ahondar en reformas estructurales como las que propone el Pla de Barris del Govern, según ha explicado Bote en diversas ocasiones.

Vista aérea de la ciudad de Mataró, desde lo alto del nuevo edificio Torre Barceló / Zowy Voeten

No es casual que precisamente el barrio de Cerdanyola fuese el escogido por el Govern para la presentación del Pla de Barris, el pasado 19 de diciembre, que se sustanciará en una inversión total de 412 millones en 20 barrios catalanes. De ese monto, 12,5 millones irán a parar al barrio de Cerdanyola: "Queremos unos barrios vivos, que acojan, con menos desigualdades y más oportunidades", declaró el alcalde mataronense en la presentación del plan, flanqueado por president Salvador Illa y la consellera Sílvia Paneque.

Al sumar la aportación municipal, serán 25 millones de euros en total los que se dedicarán a desplegar el proyecto 'Cerdanyola Viva: per un barri inclusiu, innovador i resilient'. Entre otras acciones, el dinero se utilizará para crear líneas de ayuda a la rehabilitación de viviendas, a la mejora y construcción de nuevos equipamientos educativos o deportivos, o a la apertura de un nuevo aparcamiento.

Ocupaciones: de los 'trasteros sin ley' al "camping ilegal"

Pero en el barrio de Cerdanyola no se agotan todos los 'dolores' sociales de Mataró. Otras zonas de la capital del Maresme también sufren tensiones. Habitualmente vinculadas al fenómeno de las ocupaciones conflictivas que tanto han venido preocupando al alcalde Bote, que lleva años alzando la voz para establecer iniciativas y acuerdos que minimicen el problema a nivel municipal, catalán e incluso estatal.

En este sentido, destaca la creación de la oficina antiocupación local, fruto del denominado acuerdo 'para el consenso político y social' al que llegó el PSC con el PP en Mataró tras las últimas elecciones municipales. La nueva ventanilla ofrece orientación e información jurídica a la ciudadanía y comunidades de vecinos con pisos ocupados. El servicio lo prestan letrados del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró. En su primer año en activo gestionó 78 casos de ocupaciones conflictivas, de las que pudo resolver el 40%.

En términos absolutos, entre agosto de 2024 y el de 2025, la Policía Local y los Mossos d'Esquadra consiguieron frustrar unas 350 ocupaciones en Mataró. Tiempo atrás, esas cifras se relacionaban más bien con las ocupaciones consumadas (367, entre enero y septiembre de 2021), mientras que las frustradas se quedaban en 128. Si bien el problema está lejos de desaparecer (en 2024, se denunciaron 227 ocupaciones en la ciudad), el trabajo preventivo y la mayor implicación de los propietarios de viviendas vacías (que instalan sistemas de alarma y puertas antiocupación) han encauzado la situación, según comentan a este medio fuentes locales conocedoras de la problemática. Asimismo, la ocupación es tratada actualmente con más discreción por parte de la administración local.

Pintada en un parque del barrio de Rocafonda de Mataró / Zowy Voeten

Uno de los episodios más sonados con relación a las ocupaciones en Mataró fue el de los conocidos 'trasteros sin ley' de los pisos públicos de la Torre del Cogoll, en el barrio del Pla d'en Boet. Los vecinos hablaban de una "pesadilla inhumana" por conflictivas ocupaciones en trasteros de diez metros cuadrados. Se ubicaban en los sótanos de una promoción de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que los incluyó precisamente para suplir el reducido tamaño —unos 40 m2— de unos pisos de alquiler social pensados para ciudadanos con rentas muy bajas. Tras comprobarse peleas, delincuencia e incluso un incendio, la Policía Local de Mataró acabó desalojando el polémico enclave hace algo más de un año.

El pasado 2025 también estuvo marcado en Mataró por el desalojo, el 22 de septiembre, del gran campamento que se había consolidado en terrenos rústicos protegidos, en la zona de Les Cinc Sènies, a modo de "camping ilegal". Allí llegaron a vivir unas 200 personas, que pagaban a los dos titulares de la empresa Nayla SL a cambio del uso de las parcelas, una práctica que les ha podido aportar un beneficio de más de un millón de euros, según publicó el diario local 'Capgros'. Pese a que el consistorio no facilita datos sobre cuántas de las ocupaciones existentes hoy en día en Mataró causan problemas de convivencia y cuántas responden a una situación de emergencia habitacional, el alcalde Bote sí insiste en la presión policial para aliviar el problema: "La puerta de acceso a un derecho no puede ser cometer un delito. Es como justificar que una persona con hambre tiene que robar", zanja Bote.