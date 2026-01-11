Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”

Con esta carta de presentación se nos acerca Manu Reyes (Barcelona, 1976), abogado, economista y actual alcalde de Castelldefels (PP). Es el primer fan de la población que gestiona desde la alcaldía, hasta el punto de mostrar su orgullo por el microclima de Castelldefels, “porque reunimos más de 300 días de sol al año; y aunque lo parece no es una campaña de márketing: cuando vengo a Barcelona y alguna vez que salgo de una reunión con paraguas llego a mi ciudad y veo gente en la playa”. El problema, como tantas otras ciudades, es el espacio: “no tenemos más espacio para crecer, porque el 99% del suelo urbanizable ya lo está”. Ello se traduce en la capacidad de acogida del municipio, “porque hoy ya reunimos a personas que suman más de 100 (sí, cien) nacionalidades diferentes”. Todo en una localidad que ha sido reconocida como capital gastronómica de la red internacional Délice – Food Capitals.

Hoy estamos de enhorabuena porque con periodistas así la entrevista sólo puede ir a mejor, por ello hoy nos acompaña Àlex Rebollo, periodista de El Periódico.

Y el alcalde prosigue: “Castelldefels es una población en la que hay gente que se gana muy bien la vida, pero también hay quien sufre muchas dificultades para llegar a final de mes”. Y en ese contraste se debate habitualmente: “debemos gobernar para todos y queremos ayudar a que nadie se quede atrás, porque una sociedad avanza en la medida que nadie se queda atrás”.

Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, junto a Sergi Mas y Àlex Rebollo, en el plató de Mas Barcelona. / Patricio Ortiz

¿Y el día a día? Pues lejos de ser agradecida la política local es sacrificada, “porque nadie nos obliga a meternos en política. ¿Cuántas veces te tienes que pelear con gente de dentro y de fuera para poder ser candidato?”. Eso sí: aunque tenemos a consellers y ministros, todo el mundo conoce al alcalde de su municipio”.

