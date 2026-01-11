Qué se podrá hacer en Barcelona (y qué no) con el bono de transporte único que sale a la venta el lunes

El nuevo billete único de 60 euros -30 para los menores de 26 años- que sale a la venta este lunes y entrará en vigor el 19 de enero no incluye los autobuses interurbanos ni el metro ni el bus de Barcelona. Sí servirá para los usuarios de Rodalies y media distancia, así como la red de autobuses estatales, a la espera de que la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana decidan mantener este viernes los actuales abonos al transporte público para 2026 -con un posible aumento equivalente al IPC- en el consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità, que integra todas estas administraciones.

Convivencia entre abonos

Cuando entre en vigor el billete único,, los usuarios podrán utilizar este nuevo abono de forma complementaria al sistema tarifario integrado en Catalunya. En Catalunya, en 2026 se mantendrán los abonos actuales y se añadirá este nuevo billete único estatal, que durante el primer semestre del año convivirá con el sistema tarifario integrado.

No obstante la Generalitat está trabajando para integrar este billete único estatal en la T-Mobilitat a partir del segundo semestre. De esta forma, los usuarios de la T-Mobilitat podrán escoger el abono que les salga más a cuenta según el recorrido que realicen habitualmente.