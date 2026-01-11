Tarifas del transporte en 2026
Qué se podrá hacer en Barcelona (y qué no) con el bono de transporte único que sale a la venta el lunes
El billete único de Pedro Sánchez no incluye metro ni buses de Barcelona, pero se integrará en la T-Mobilitat a partir de verano
El nuevo billete único de 60 euros -30 para los menores de 26 años- que sale a la venta este lunes y entrará en vigor el 19 de enero no incluye los autobuses interurbanos ni el metro ni el bus de Barcelona. Sí servirá para los usuarios de Rodalies y media distancia, así como la red de autobuses estatales, a la espera de que la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana decidan mantener este viernes los actuales abonos al transporte público para 2026 -con un posible aumento equivalente al IPC- en el consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità, que integra todas estas administraciones.
Convivencia entre abonos
Cuando entre en vigor el billete único,, los usuarios podrán utilizar este nuevo abono de forma complementaria al sistema tarifario integrado en Catalunya. En Catalunya, en 2026 se mantendrán los abonos actuales y se añadirá este nuevo billete único estatal, que durante el primer semestre del año convivirá con el sistema tarifario integrado.
No obstante la Generalitat está trabajando para integrar este billete único estatal en la T-Mobilitat a partir del segundo semestre. De esta forma, los usuarios de la T-Mobilitat podrán escoger el abono que les salga más a cuenta según el recorrido que realicen habitualmente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida
- El New York Times incluye el Poblenou de Barcelona entre los mejores destinos para visitar en 2026