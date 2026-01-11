La muerte de cinco personas si hogar en cinco semanas marca el inicio de 2026 en el Ayuntamiento de Barcelona

Además de ser una cita popular, els Tres Tombs de Sant Andreu marcan un cierto reinicio del curso político en el Ayuntamiento de Barcelona tras la Navidad. Antes de que los carros y los animales desfilen y sean bendecidos, la costumbre marca que el alcalde y los representantes de los partidos comenten la actualidad y hagan pronóstico del año que viene por delante. Aun siendo una tradición arraigada, Jaume Collboni no ha hablado esta mañana, alegando un retraso imprevisto, y se ha subido a una carroza sin pasar antes por los micrófonos de los periodistas presentes. Algunos rivales se lo han reprochado, en una mañana en que el creciente fenómeno del sinhogarismo y la muerte de cinco personas sin techo que la fundación Arrels recuenta en las últimas cinco semanas en la ciudad -la última, la de Eusebio, este pasado jueves en la Barceloneta- marcan una urgencia por la que se reclama respuesta al consistorio al inicio de este 2026.

El ejecutivo del PSC ha defendido que dispone del presupuesto más alto de la historia de Barcelona para afrontar el reto, mientras los oponentes le han recriminado que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Incluso, le han achacado responsabilidad por los recientes fallecimientos, que han coincidido con la bajada de las temperaturas.

En ausencia de Collboni, la concejala de Sant Andreu, la socialista Marta Villanueva, se ha encargado de transmitir el mensaje del gobierno municipal. Preguntada al respecto del aumento de un 33% de personas que malviven en la calle en el último año, la edila ha respondido que dar respuesta al sinhogarismo es una “prioridad”. Tabién se ha comprometido a que el consistorio valore si alarga la fase de alerta de la operación frío, por la que se ofrecen 200 plazas adicionales para no dormir al raso. Se prevé que finalice el 13 de enero, pero podría prorrogarse en función de las “novedades de las condiciones climatológicas”, ha dicho.

“Justo antes de Navidad, dejamos trabajo avanzado, creando la mesa del sihogarismo abierta a los grupos, las entidades y expertos”, ha esgrimido Villanueva. La socialista ha dejado los posibles cambios del protocolo para avanzar la alerta por frío e incrementar la disponibilidad de plazas para los sintecho en manos de dicho grupo. “Tenemos el presupuesto más alto para dar respuesta a esa necesidad, tenemos 1.000 millones de euros para políticas sociales, en las que están incluidas las políticas para personas sin hogar”, ha resaltado.

Críticas al ejecutivo

La oposición se ha mostrado muy crítica con la gestión del gobierno de Collboni ante el aumento de las personas que viven a la intemperie en Barcelona. En noviembre pasado, el ayuntamiento contabilizó que eran 1.784 personas, un 12,84% más que en octubre, mientras que Arrels recontó 1.982 personas pernoctando en la calle a primeros de diciembre.

“No esperamos ninguna solución del alcalde Collboni”, ha expresado el concejal Josep Rius, de Junts. “Los socialistas mandan en todos lados, la responsabilidad es de ellos -ha proseguido-. Se activó la operación frío y solo se habilitaron 200 plazas, de forma insuficiente”.

Tras expresas sus condolencias, la concejala Carol Recio (Barcelona en Comú) ha atribuido los recientes muertes en la calle a las “políticas sobre sinhogarimo de Collboni”, a quien ha acusado de haber tardado de activar la fase de alerta del operativo de auxilio a personas que carecen de techo ante las previsiones de temperaturas gélidas. “Si quiere diferenciarse de la retórica de Xavier García Albiol en Badalona, que hace apología de las políticas poco humanas, tiene que dar una vuelta a sus políticas sociales, por lo que le pedimos valentía para hacer una política de izquierdas en el ámbito social”, ha instado.

La líder de ERC en el ayuntamiento, Elisenda Alemany, ha definido las últimas semanas como “dramáticas” por las noticias sobre fallecimientos de personas que han caído en la indigencia. “No ha tenido una respuesta clara y contundente” por parte del ejecutivo del PSC, ha analizado la republicana. A su vez, ha reprochado a otros partidos de la oposición -sin citar a ninguno en concreto- por interesarse , en su opinión, “por el sinhogarismo mientras desgaste al gobierno y no buscar soluciones”. La dirigente ha subrayado que, dentro del pacto con los socialistas por el presupuesto, ERC acordó dotar una partida de 12 millones de euros para un proyecto de ‘housing first’, para ofrecer acceso a una vivienda a personas sin hogar.

Por su parte, el presidente del PP en el consistorio, Daniel Sirera, ha avanzado que ha pedido la comparecencia de la concejala de Servicios Sociales, Raquel Gil, a raíz de los fallecimientos. “Es impresentable que, con un presupuesto de más de 4.000 millones de euros, los servicios sociales no funcionen”, ha criticado. El popular ha observado que los asistentes sociales “están tan colapsados que no pueden hacer un seguimiento diario en episodios de frío como el de estos días”. “Cinco muertos en cinco semanas es algo que Barcelona no se puede permitir”, ha remachado.

El líder municipal de Vox, Gonzalo de Oro, ha equiparado las “tiendas de campaña repartidas por toda Barcelona” con el chabolismo de décadas atrás. “Da rabia que llegue a morir gente, en el siglo XXI, no debería morir nadie en la calle en Barcelona”, ha manifestado. A su vez, ha recordado la receta que la extrema derecha predica en esta y otras ocasiones: “A los ilegales hay que deportarlos para que los servicios sociales no estén desbordados y se hagan cargo de los españoles que duermen en la calle”.