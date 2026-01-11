Barcelona confía en que el acuerdo por la financiación de Catalunya alivie el problema de la vivienda

El acuerdo sobre la financiación de Catalunya, cerrado entre el gobierno de Pedro Sánchez y ERC, ha planeado también esta mañana antes de la festividad de los Tres Tombs de Sant Andreu, en que los partidos del Ayuntamiento de Barcelona hacen sus vaticinios para el año recién empezado. Los partidos afines al compromiso alcanzado (PSC, Barcelona en Comú y ERC) han confiado en que los 4.700 millones adicionales que la Generalitat espera recibir contribuyan a incrementar las políticas de vivienda en Barcelona y aliviar sus altos precios, el problema que más inquieta a los habitantes de la ciudad, según el último barómetro municipal. Por su parte, Junts, PP y Vox han criticado el pacto, con sus respectivas diferencias.

“Celebramos comenzar el año con el nuevo acuerdo de financiación, que debe tener una gran repercusión para el ayuntamiento”, ha augurado la concejala Marta Villanueva (PSC). La socialista ha remarcado que el reto que el gobierno del alcalde Jaume Collboni afronta este 2026 es garantizar el “derecho de los ciudadanos a quedarse en Barcelona” y no verse expulsados por el gasto elevado para disponer de techo en la capital. La edila ha añadido que el presupuesto municipal -aprobado de forma automática después de que Collboni no recibiera la confianza del pleno- reserva 239 millones de euros a las políticas de vivienda.

Queda por ver qué hace el ejecutivo municipal con la medida del 30% de pisos sociales en nuevas promociones. Junts y el PP han emplazado de nuevo a Collboni a derogarla.

ERC: un paso “no definitivo”

La secretaria general de ERC y líder de los republicanos en Barcelona, Elisenda Alemany, se ha felicitado por el acuerdo sellado por Oriol Junqueras y Sánchez en La Moncloa. “Es un paso adelante pero no el definitivo”, ha advertido, al mismo tiempo que ha asegurado que su partido “luchará para que los recursos lleguen a los bolsillos de los barceloneses en vivienda y otras políticas”.

Alemany ha subrayado que se requiere invertir en rehabilitar de pisos. “si no lo hacemos con fondos públicos, lo harán los fondos privados”, ha prevenido. La republicana ha añadido que el incremento de ingresos para Catalunya debe ayudar a “hacer frente al coste de la vida” en Barcelona. “Se tiene que notar bonificando comedores escolares, actividades extraescolares y mejorando las actividades en Barcelona, como referencia que debe ser como capital de la nación”, ha ejemplificado.

Comuns: mensaje a Montero, el PP e Illa

La líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, ha respaldado el “buen acuerdo” de financiación, al mismo tiempo que ha urgido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a ser “clara y contudente” contra el “’dumping’ fiscal” que ha atribuido a las comunidades gobernadas por el PP. A su vez, ha instado a los presidentes autonómicos populares a que “dejen el electoralismo y los ejercicios de hipocresía para arrimar el hombro” a favor de que el nuevo modelo de financiación salga adelante y se generalice. “Nadie pierde, tampoco las comunidades de los presidentes del PP que, en privado, cruzan los dedos para que el acuerdo salga adelante”, ha asegurado.

A su vez, Albiach ha emplazado al presidente del Govern, Salvador Illa, a no demorar más las conversaciones para desencallar las cuentas de la Generalitat para 2026: “Estamos a 11 de enero, las negociaciones aún no han comenzado y no nos sentaremos hasta que se pongan sanciones a todos los que hacen fraude con la Ley de Vivienda, porque no sirve tener las mejores leyes si no se cumplen”.

La concejal de los Comuns en Barcelona, Carol Recio, ha puesto el foco en que se requieren “políticas valientes en vivienda” al valorar el pacto y cómo debe revertir en la capital. Ha propuesto también mejoras en los servicios sociales, un “plan de choque sobre el sinhogarismo” y un urbanismo que extienda los ejes verdes fuera del centro de la capital. Se trata de las condiciones que Barcelona en Comú ya marcó al PSC para sellar los presupuestos del ayuntamiento, sin que cristalizara una entente.

Junts, PP y Vox se desmarcan

Por su parte, el diputado y concejal Josep Rius (Junts) ha opinado que el acuerdo por la nueva financiación de la Generalitat entre el PSOE y ERC “perpetúa el café para todos”. “Perjudica a los catalanes y los barceloneses”, ha afirmado, y ha lamentado en particular que Collboni lo respalde: “No tiene en cuenta el coste de la vida en Barcelona, aún menos cuando tiene retos en vivienda, seguridad y limpieza”.

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha subrayado que “la financiación de los servicios públicos no puede depender de quien tiene la llave de la gobernabilidad y la investidura”. “No entendemos la alegría de los grupos de Illa y Junqueras, porque el Gobierno depende ahora de ERC pero, si en otro momento depende de un diputado gallego o aragonés, puede cambiar el sistema de financiación para beneficiar su comunidad”, ha argumentado Sirera. El popular ha remachado diciendo que la financiación no puede convertirse “en un zoco en el que, en función de quien tiene el gobierno puede modificarse para beneficiar a una comunidad y perjudicar a otras”.