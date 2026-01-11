El abono único de transporte de 60 euros sale a la venta este lunes

El abono únicoque permitirá viajar por cualquier red de Cercanías, los servicios de Media Distancia y los autobuses de la red estatal por 60 euros mensuales –30 euros para los menores de 26 años– sale a la venta este lunes 12 de enero, aunque entrará en vigor a partir del 19 de enero.

Justo una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la nueva tarifa plana, el Consejo de Ministros acordósu puesta en marcha, así como la prórroga mediante un Real Decreto-ley de las bonificaciones al transporte público en vigor y el mantenimiento de los precios para todo 2026, con algunas novedades.

No incluye metro, bus, ni tranvía

De esta forma se confirma que el nuevo abono único no incluye los servicios de metro, bus y tranvía urbanos. "Es solo el primer paso, estamos lejos del objetivo final: que todos los núcleos urbanos y el transporte de proximidad se incorporen en este abono", ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia tras el consejo. Por el momento los usuarios necesitarán dos títulos, uno para desplazarse por la ciudad y el abono único que cubre movimientos interurbanos.

Prórroga de las bonificaciones

Eso sí, se prorrogan las ayudas actuales a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, como la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años, y la bonificación del 20% en el resto de abonos. Estos últimos con una novedad: el Ministerio de Transportes financiará este descuento independientemente de que las comunidades autónomas decidan financiar o no un 20% adicional.

Puente ha indicado que ha encontrado una respuesta desigual entre las distintas comunidades en la implantación de los descuentos y del abono estatal, lo que incluye la colaboración de algunas del PP "de manera entusiasta", según ha asegurado, aunque sin querer detallar cuáles.

Dos nuevos abonos

El ministro ha anunciado asimismo la puesta en marcha de dos nuevos abonos. Por una parte, el Pase Vía, de carácter trimestral, para cualquier origen y destino Avant, con descuentos que se irán incrementando a medida que se sumen viajes. Se paga por el billete que se adquiere en cada momento con la tarjeta de crédito, con un descuento en el primer viaje del 45% que se irá ampliando hasta un máximo del 75%.

El segundo nuevo abono es el llamado Sistema Cronos para Cercanías, que permitirá también mediante el pago con tarjeta acceder a un descuento del 40% a partir del quinto viaje. En el décimo desplazamiento el descuento será el mismo que si se hubiera adquirido un abono de 10 viajes. En ambos casos se trata de una nueva modalidad que, sin obligar a realizar un desembolso inicial para acceder a descuentos, premia la recurrencia.

Incremento del 23% de usuarios

Los descuentos y abonos costarán este año 1.371 millones de euros a las arcas públicas, que se sumarán a los 9.290 millones ya destinados desde 2018, en un “un esfuerzo presupuestario histórico, sostenido en el tiempo y con un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas”, ha afirmado el ministro.

Desde la puesta en marcha de las bonificaciones en 2022, el uso del transporte público ha aumentado un 23%, con una media de más de 420 millones de personas usuarias al mes, superando los niveles previos a la pandemia.

Ahorro por familia

Así, se han expedido más de 14 millones de abonos gratuitos o bonificados entre Cercanías, Media Distancia y Avant, que han supuesto unos 1.500 millones de ahorro para los usuarios del ferrocarril. Las familias han reducido en un 75% su dispendio en transporte público respecto a lo que hubieran gastado antes de los descuentos, ha asegurado Puente, que ha cifrado "hasta los 5.000 euros" el ahorro alcanzado por algunas de ellas.

Viajes ilimitados por 20 euros

La prórroga de las bonificaciones aprobada este martes supone mantener el abono mensual con viajes ilimitados de 20 euros para Cercanías y 10 euros para jóvenes, así como la gratuidad total para menores de 14 años, válido en todos los núcleos. En los servicios de Media Distancia y Avant especiales también se mantendrá la gratuidad infantil y los descuentos del 40% en abonos mensuales y bonos de 10 viajes, mientras que en Avant generales se prorroga la bonificación del 50%.

En los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años; el bono de 10 viajes con un 40% de descuento; y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

También se mantienen las ayudas específicas con la gratuidad del transporte para viajeros recurrentes en Canarias y Baleares, y la gratuidad de Cercanías en Asturias y Cantabria.