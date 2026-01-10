Las restricciones por la peste porcina suspenden una quincena de carreras de montaña en el área de Barcelona

La peste porcina africana está afectando de pleno al auge del atletismo popular en torno a Barcelona. Las restricciones de acceso a parajes naturales y la prohibición de montar actividades de grupo en el bosque para contener el brote incluye el veto explícito a organizar carreras de montaña en todo el perímetro de 20 kilómetros alrededor del foco de origen de la enfermedad animal, localizado en Bellaterra y las inmediaciones del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès. Las medidas para prevenir que la infección se extienda de los jabalíes a granjas porcinas ha trastocado los planes de una quincena de pruebas de ‘trail’, incluyendo las que han tenido que aplazarse, las que se han cancelado y las que han retocado el recorrido para no pisar terreno forestal y no infringir la directriz de la Generalitat.

Ante el contratiempo, varias carreras están devolviendo los importes de inscripción a los corredores. Como alternativa, a menudo plantean no reingresar la cantidad a cambio de que los aficionados conserven el dorsal cuando la carrera pueda tener lugar.

Además, al menos otras seis carreras que siguen de momento en pie para las próximas semanas están amenazadas de suspensión, al hallarse dentro del contorno de vigilancia. En cambio, la irrupción del virus no ha afectado a la competición de montaña de la Federación Catalana de Atletismo, cuyo calendario terminó en noviembre y se retomará en febrero. Estas son las pruebas que se han visto alteradas por las disposiciones para contener la peste porcina.

Cuatro carreras que iban a discurrir por zona forestal se han anulado desde que la alarma se declarara a finales de noviembre en Catalunya. Justo dos semanas después, tenía que celebrarse la Neorural, por senderos y pistas de la Serralada Litoral en el pueblo de Santa Maria de Martorelles. No obstante, la prueba prevista para el 14 de diciembre se suspendió, sin reprogramarse para otra fecha. “Es una decisión que no depende ni de la organización ni del ayuntamiento, pero nos vemos obligados a asumirla por responsabilidad y respeto al territorio”, sostuvo la organización.

Otras tres carreras han caído del calendario con semanas de antelación. La Llanera Trail iba a adentrarse por caminos de Sabadell, Castellar del Vallès y Sentmenat el 25 de enero. Ante la vigencia de las limitaciones, emplaza ya a los corredores para el 24 de enero de 2027. La Unió Excursionista de Sabadell manifestó que ha preferido anular la edición de 2026 con más de un mes de margen ante la “incertidumbre” desatada por la peste porcina. “No podemos garantizar la celebración de La Llanera con las condiciones necesarias, ni tampoco vemos viable proponer fechas alternativas”, se sinceró la entidad, que recordó que “no hay una previsión clara sobre el final de las restricciones”.

Del mismo modo, el Centre Excursionista de Terrassa ha cancelado la Vallès Drac Race, que iba a transcurrir íntegramente por áreas sometidas a control en el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “La planificación de un evento de esta magnitud requiere de meses de trabajo previo, coordinación con múltiples servicios y una estabilidad que ahora mismo no está asegurada”, alegó. También ha decaído la Cursa dels Mussols, que iba a correrse por la noche del 21 de marzo en la sierra de Galliners, dentro de Sant Quirze del Vallès.

La Generalitat ha advertido esta semana que las órdenes de contención para sofocar la peste porcina durarán un “tiempo indeterminado” que puede alargarse durante meses. El Govern no cuenta con levantarlas hasta que pasen dos meses sin que se detecten casos positivos. Los últimos 18 diagnósticos se conocieron el 5 de enero, con los que son 47 jabalíes los que se sabe que han muerto a causa del virus en la zona cero del brote.

Hasta ahora, seis carreras de montaña se han pospuesto, con el propósito de que puedan retomarse esta misma temporada. Tres se han postergado sin concretarse por ahora nueva fecha. La alerta por la enfermedad animal se decretó apenas dos días antes de la primera edición de Camins de Collserola, que se preparaba para el 30 de noviembre. “Este imprevisto ha supuesto una conmoción considerable que ni mucho menos esperábamos”, admitieron los organizadores.

Asimismo, la peste porcina también ha frenado una carrera veterana, la que el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) promovía para el fin de semana del 13 y el 14 de diciembre por trigésimo cuarta ocasión en Collserola. La entidad ha solicitado recuperarla para finales de febrero, pero reconoce que las expectativas no son buenas. No se plantea trasladar la ubicación de la tradicional prueba, cuyo aliciente es precisamente que transita por el parque natural. El aplazamiento ya ha supuesto pérdidas a fondo perdido al CEC por gestiones de anulaciones de inscripciones, comisiones bancarias y, ante todo, una subvención del Ayuntamiento de Barcelona que ha tenido que devolver a raíz de la suspensión.

La carrera de la UAB también se ha aparcado ‘sine die’. La universidad aclara que los 18.000 euros que se habían recogido con las inscripciones se donarán a La Marató de TV3 para investigación sobre el cáncer, como ya se contaba hacer.

A su vez, otras tres carreras se han aplazado, convocando en su caso a los participantes a una nueva fecha en los próximos meses. La Sant Mateu Xtrail, en la Serralada Litoral en torno a Premià de Dalt, se ha movido del 11 de enero al 22 de marzo. La Senders de Can Costa, en Sant Vicenç dels Horts, se ha retrasado del 8 de febrero al 24 de mayo, “a expensar de ver cómo evolucionan los acontecimientos”, apuntan los organizadores.

Ocurre también con la Cinc Cims, que circula por el monte en Corbera de Llobregat, y que ha tenido que prescindir del 11 de enero para confiar en que se dispute el 26 de abril. “Si no fuese así, la pospondríamos más allá”, responde Jordi Anducas, de la Societat Atlètica Corbera. Explica que, al surgir los primeros casos de peste porcina, había inscritas 500 personas, que ahora se han incrementado a 800. “Al inicio de las restricciones, nos comentaron que, según cómo evolucionase, hacia inicios de enero estaría arreglado, así que seguimos adelante”, confiesa.

“Lamentablemente, la última semana de 2025, las autoridades nos comunicaron que no tendríamos autorización para celebrar la carrera por parte de la Generalitat y, en consecuencia, nos dieron varias opciones: anular la carrera, posponerla o modificar el ‘track’ para evitar entrar en el medio natural”, prosigue. “Eliminamos la opción de modificar el trayecto, dado que nuestra carrera es esencialmente de montaña -justifica Anducas-, y no nos es posible anularla, dado que tenemos todos los obsequios que damos a los corredores y corredoras comprados y pagados: son camisetas, vasos reciclables, medallas…”.

Un par de organizadores han corregido los itinerarios, renunciando a senderos de montaña para eludir la prohibición. La Cursa del Bolet varió de circuito para que la prueba se practicase el 26 de diciembre en un trazado semiurbano en Ullastrell. De idéntica manera ha procedido la carrera de Polinyà, que podrá celebrarse en el casco urbano el 17 de enero.

Por otro lado, la Cursa de les Aixetes ha preferido aguardar a que termine el veto antes de anunciar una fecha y recoger inscripciones. La competición suele montarse en abril en pistas y caminos del tramo de Collserola que pertenece a Sant Feliu de Llobregat.

Media docena de ‘trails’ y carreras que pisan entorno natural no han anunciado por ahora que desistan de correr por el monte y mantienen las inscripciones abiertas, si bien se hallan dentro del radio en que no se autorizan actividades organizadas en zonas naturales. Se trata de la carrera de Mollet (el 1 de febrero, con parte del recorrido dentro del espacio rural de Gallecs), la Sísmica Race (en zonas montañosas de Sant Andreu de la Barca, el 22 de febrero), la carrera de montaña del Farell (el 22 de febrero en Caldes de Montbui), la Camí dels Ibers (el 8 de marzo en La Roca del Vallès) y la Oli Trail (el 7 y 8 de marzo, en Olesa de Montserrat).

Tampoco se ha suspendido de momento la Mont-rodon, señalada para el 8 de febrero en Matadepera. En todo caso, sus responsables han expresado en las redes sociales que la situación abierta por la peste porcina “no ha mejorado”, por lo que anunciarán novedades en los próximos días.