Los bomberos alertan del riesgo de aludes en el Pirineo y piden extremar las precauciones

Los Bombers de la Generalitat alertan de que la situación en el Pirineo este fin de semana es "bastante complicada" por la gran cantidad de nieve que ha caído en las últimas horas, lo que está haciendo aumentar "considerablemente" el riesgo de aludes. El sargento de los bomberos y jefe del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), Eduard Sánchez, ha detallado que el Vall d'Aran y el norte del Pallars son las zonas más críticas.

Aun así, se pide no bajar la guardia en el resto del territorio, especialmente este domingo, cuando la mejora del tiempo puede provocar que más gente salga a la montaña con un exceso de "confianza". Los bomberos recuerdan que es importante salir siempre con las rutas planificadas, con las baterías de los teléfonos cargadas y llevando comida, bebida y abrigo.

Sánchez ha detallado que las últimas nevadas han dejado espesores de hasta 50 centímetros en cotas altas. Esto, sumado a los vientos "fuertes", hace aumentar el riesgo de desprendimientos espontáneos. "Puede haber aludes de manera natural, no hace falta que haya un montañero que los provoque", avisa.

La situación preocupa especialmente a los Bomberos para este domingo, cuando se espera una gran afluencia de personas a la montaña por la mejora del tiempo. "El peligro de alud marcado es de tres sobre cinco y la gente le da una confianza excesiva", explica el sargento de los Bombers de la Generalitat.

De hecho, la mayoría de los servicios se dan en situaciones de riesgo dos o riesgo tres, ya que cuando el riesgo es más alto es cuando la gente es más precavida. Con todo, la situación actual hace que los aludes se puedan producir "en cualquier vertiente y en cualquier orientación".