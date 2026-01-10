Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Temporal de frío

Los bomberos alertan del riesgo de aludes en el Pirineo y piden extremar las precauciones

Los Bombers de la Generalitat avisan de que la gran acumulación de nieve caída este fin de semana aumenta "considerablemente" el peligro de un desprendimiento

La nevada intensa corta carreteras en el Pirineo y Protecció Civil activa la alerta

Sala de control de los Bombers de la Generalitat.

Sala de control de los Bombers de la Generalitat. / JORDI PUJOLAR / ACN

ACN

ACN

Cerdanyola del Vallès
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bombers de la Generalitat alertan de que la situación en el Pirineo este fin de semana es "bastante complicada" por la gran cantidad de nieve que ha caído en las últimas horas, lo que está haciendo aumentar "considerablemente" el riesgo de aludes. El sargento de los bomberos y jefe del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), Eduard Sánchez, ha detallado que el Vall d'Aran y el norte del Pallars son las zonas más críticas.

Aun así, se pide no bajar la guardia en el resto del territorio, especialmente este domingo, cuando la mejora del tiempo puede provocar que más gente salga a la montaña con un exceso de "confianza". Los bomberos recuerdan que es importante salir siempre con las rutas planificadas, con las baterías de los teléfonos cargadas y llevando comida, bebida y abrigo.

Sánchez ha detallado que las últimas nevadas han dejado espesores de hasta 50 centímetros en cotas altas. Esto, sumado a los vientos "fuertes", hace aumentar el riesgo de desprendimientos espontáneos. "Puede haber aludes de manera natural, no hace falta que haya un montañero que los provoque", avisa.

La situación preocupa especialmente a los Bomberos para este domingo, cuando se espera una gran afluencia de personas a la montaña por la mejora del tiempo. "El peligro de alud marcado es de tres sobre cinco y la gente le da una confianza excesiva", explica el sargento de los Bombers de la Generalitat.

Noticias relacionadas y más

De hecho, la mayoría de los servicios se dan en situaciones de riesgo dos o riesgo tres, ya que cuando el riesgo es más alto es cuando la gente es más precavida. Con todo, la situación actual hace que los aludes se puedan producir "en cualquier vertiente y en cualquier orientación".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
  2. El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
  3. La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
  4. Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
  5. Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar la totalidad de los terrenos del campo del Espanyol y el Splau
  6. Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
  7. Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família
  8. Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida

Detenida una persona en Barcelona por causar destrozos en ocho vehículos

Detenida una persona en Barcelona por causar destrozos en ocho vehículos

Los bomberos alertan del riesgo de aludes en el Pirineo y piden extremar las precauciones

Un centro de drogodependencias de Barcelona suma 43 días de huelga indefinida por un conflicto laboral

Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

El emotivo encuentro de una madre y el policía de Santa Coloma que evitó el suicidio de su hija: "Conecté con ella a través de los animales"

Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”

Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”

Las obras de la L8 de FGC cortarán más tramos de calle al tráfico en Barcelona este enero

Las obras de la L8 de FGC cortarán más tramos de calle al tráfico en Barcelona este enero

Barcelona empieza la reforma de la plaza de Les Roquetes para adaptarla a las olas de calor

Barcelona empieza la reforma de la plaza de Les Roquetes para adaptarla a las olas de calor