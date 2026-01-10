Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”

¿Qué es exactamente Servei Estació? ¿Una gran ferretería? ¿Una tienda de materiales?

Somos un modelo de tienda casi único en Europa. Con más de 6.000 metros cuadrados y más de 2.000 en Girona. Ambas en el centro de la ciudad. Tenemos 60.000 referencias de materiales de todo tipo. Hace 100 años que estamos en Barcelona y la propiedad ha llegado a su cuarta generación. Hemos vivido cambios, presiones inmobiliarias, y tenemos que agradecer su labor a los equipos humanos y los clientes de todo este tiempo. Nuestra razón de ser es proponer soluciones que se adapten a todas las economías, de negocios y particulares.

¿Cuánta gente visita la tienda en Barcelona?

Cada día entran 2.000 clientes y son atendidos por un equipo de 110 personas, que les asesoran en productos de bricolaje, del hogar, ferretería, papelería y embalaje. Nos modernizamos, y tenemos un área de reformas e instalaciones para actualizar hogares y comercios, con nuestros operarios o no. También tenemos una división para empresas. Es una tienda de soluciones y de servicios. Servimos a domicilio. Aquí puedes comprar cosas que no encuentras en otros lugares.

¿Aquí viene igual un vecino de la calle de Roger de Llúria que un empresario?

Exactamente. Lo único, es que la empresa tiene precios de empresa para que siga siendo competitiva.

Y todo esto empezó con una gasolinera en 1924.

Con una gasolinera. La historia de Servei Estació es de evolución empresarial y emprendeduría. Un señor, José Manzanares, abrió la gasolinera. Era gente avanzada, y entre la primera y la segunda generación se fueron a EEUU y descubrieron las gasolineras con tienda. Volvieron y ampliaron la gasolinera con una tienda de materiales y accesorios para coches. Evolucionaron, bajó el uso del coche, vieron que la gente más que gasolina necesitaba materiales y se especializaron en eso. En Europa solo hay tres tiendas en el medio de ciudades que tocan todo tipo de material. Una en Alemania, una en Francia y Servei Estació.

Es quizá lo más llamativo. Un negocio así en medio de uno de los centros de la ciudad turística, en los que el comercio tradicional suele sufrir y desaparecer. ¿Cómo no hay un hotel o pisos donde está Servei Estació?

La presión del mundo inmobiliario es fortísima, y este edificio podría tener muchos novios. La voluntad de la familia propietaria es obtener una rentabilidad al máximo para que sea comparable a la que podría lograr en el mundo inmobiliario. Para ello se busca modernizar y elogiar un negocio que Barcelona necesita y que la clase media, dañada, también necesita.

¿La familia propietaria es Manzanares?

Ahora son varias ramas familiares, en total unos 30 socios.

Barcelona ha visto cerrar a comercios muy relevantes.

En sus 100 años, Servei Estació ha pasado momentos duros: la Guerra Civil española, crisis económicas, el Covid, la crisis de la construcción, el reto de plataformas como Amazon.

¿Amazon es una amenaza para Servei Estació?

Amazon es una amenaza para todo tipo de comercio y negocio. Pero al final, el cliente valora tener una cara, alguien que esté allí, que le ayude a decidir.

Morral, en una de las plantas del comercio premiado por el consistorio en octubre. / MANU MITRU

Fernando Amat, que era dueño de Vinçon, nos dijo que lo que más se parecía a Vinçon es Servei Estació.

Para nosotros es una satisfacción que una persona como él nos tuviera esa estima.

En Vinçon había de todo. Que es más o menos su lema.

“Tenemos de todo para todos”.

¿No hay ahora nada en Barcelona que se parezca a Servei Estació?

No. Por su dimensión, por el número de referencias, por su ubicación, porque es una inversión irrepetible si no se hubiera hecho hace años. Sería imposible hacer una inversión para abrir la de Servei Estació ahora en Aragó con paseo de Gràcia.

¿Viajan para encontrar ideas o materiales?

Vamos a ferias, en 2025 hemos viajado a China, que es otro mundo. Pero nosotros vamos a China a comprar lo que es caro y diferencial. No queremos caer en la tentación de comprar producto barato de calidad relativa. No entramos en este juego.

Esta tienda ha tenido el mismo nombre en tres lenguas: inglés castellano y catalán. Primero, Service Station, inspirándose en el caso norteamericano.

Sí.

Después de la Guerra Civil todo tuvo que cambiar al castellano: Servicio Estación.

Todo.

Y ahora, Servei Estació. ¿La tienda tiene vocación de mantenerse en el centro de Barcelona?

La vocación de Servei Estació, en Barcelona, Girona y confíenos que en otros lugares en el futuro, es estar y crecer en el medio de las ciudades. Y creemos que este es un momento en el que la sociedad no es necesita, porque la vida no está fácil, sobre todo para los jóvenes, la gente mayor, la clase media, que ha ido desapareciendo. Con poco dinero se puede arreglar un piso, y aquí Servei Estació juega un papel importante.

La población ha cambiado en Barcelona en las últimas décadas, y ahora los barceloneses de origen inmigrante son un tercio. ¿Lo han notado en su clientela?

Sí. La tercera parte de nuestra clientela, que es un reflejo de la ciudad, es de origen inmigrante. Nuestra clientela es una mezcla de doméstico y profesional.

¿Viene gente a pasear?

Sí. Te sorprendes al encontrar clientes que vienen a inspirarse. Tenemos una terraza privilegiada desde la que ves la parte interior de la Casa Batlló a la que venían 500 turistas cada día. Llegó un momento en que la cerramos y ahora la abrimos a nuestros clientes si lo piden.

¿Y clientes turistas?

Algunos, sí, pero es algo minoritario.

Servei Estació recibió hace unos meses el premio Barcelona Comerç.

Es un reconocimiento en el que vimos muy identificado nuestro espíritu, que es como el de Barcelona: modernizarse, evolucionar, aumentar la calidad de vida.