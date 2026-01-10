El emotivo encuentro de una madre y el policía de Santa Coloma que evitó el suicidio de su hija: "Conecté con ella a través de los animales"

Hay gestos simbólicos que esconden historias capaces de marcar vidas para siempre. El pasado 27 de noviembre, el policía local de Santa Coloma de Gramenet Alberto Usero recibió una medalla de oro al mérito a cargo del ayuntamiento colomense. El reconocimiento estuvo motivado por algo que ocurrió dos años antes: en octubre del 2023, el agente salvó a Judith, una joven de 18 años recién cumplidos, de un intento de suicidio. La madre de la chica, María Alcaraz, fue quien le entregó en mano la condecoración. EL PERIÓDICO reúne ahora a madre y policía para hablar del emotivo vínculo que les une desde que ocurrieron unos hechos imborrables.

"Alberto sabe que lo voy a llevar en mi corazón de por vida", asegura Alcaraz. La madre se deshace en elogios con el agente, que desincentivó el arrebato de su cría tras un brote por un complejo cuadro de salud mental. Judith está diagnosticada con depresión y ansiedad desde los ocho años a raíz de episodios de 'bullying' en el instituto. "A esa edad empezó a autolesionarse y así hasta hoy, cuando sigue con incidentes agresivos y sufriendo por un Trastorno Límite de la Personalidad", lamenta Alcaraz.

El 10 de octubre del 2023, madre e hija discutieron y la joven salió exaltada por la puerta de casa. "Mi intuición fue que no había salido del edificio", prosigue Alcaraz. Estaba en lo cierto: se fue hacia la azotea. Al verla, un puñado de vecinos llamaron a la Policía Local de Santa Coloma. Le tocó realizar la intervención al agente Alberto Usero.

Alberto Usero y María Alcaraz muestran la condecoración al agente ante la fachada consistorial de Santa Coloma. / Sandra Román / EPC

"Fue una intervención que me quedó marcada para toda mi carrera profesional", recuerda el policía. Cuando llegó al terrado, a una altura de unos 40 metros, Usero analizó la situación. Y detectó que, entre que la joven hablaba con él y otro compañero que apareció, estaba obligada a girarse y en ese lapso transcurrían un par de segundos en los que le perdía de vista. El tiempo que el policía aprovecharía para irse acercando lentamente.

"Lo más complejo en estos casos es dar con la tecla para poder conectar con la persona", sostiene Usero. En el caso de Judith, esa tecla resultaron ser los animales. "Empecé preguntándole qué le gustaba y al principio todo era negativo. Pero la conversación cambió cuando ella mencionó que tenía un gato. Al comentarle que yo también tenía animales y al enseñarle fotos, identifiqué esa conexión con ella. Le pregunté si quería que se los enseñara y ella me dijo que sí. Ahí yo fui un poco vivo, hice como que se me caía el móvil y pude avanzar cuatro metros hasta subirme a un murito elevado a la misma altura que donde ella estaba", rememora Usero.

Mientras María Alcaraz se había desmayado, el grueso del operativo policial se concentró en los quince minutos que Alberto y Judith conversaron. Un cuarto de hora en que el policía llegó a temer seriamente por la vida de la chica: "Hubo un momento en que ella miró hacia abajo y percibí algo en su comunicación no verbal que no me gustó. Fue entonces cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi carrera profesional".

María Alcaraz y Alberto Usero explican su historia a EL PERIÓDICO. / Sandra Román / EPC

"Me dijeron que dejara de abrazarla, que ya la teníamos"

Cuando percibió algo extraño en la mirada de Judith, Usero se abalanzó sobre ella y la abrazó muy fuerte. "Recuerdo cogerla, abrazarla fuerte y tirar hacia atrás. Un bombero y un cabo también me cogieron a mí al mismo tiempo". Tras su decisión, Alberto sólo recuerda quedarse allí "cogiendo a Judith muy fuerte porque la adrenalina en ese momento está al 300%". "Los compañeros bomberos tuvieron que decirme que la dejara de abrazar, que ya la teníamos", evoca el policía.

Una vez pasó lo peor, Judith pidió a Alberto que la acompañara al Hospital de Can Ruti, en Badalona. "Al salir de allí recuerdo un bajón como si hubiera hecho tres maratones: la intervención me había dejado exhausto". Desde entonces, "aunque no quiera, es un operativo que me viene a la mente cada semana un par de veces, seguro", admite el agente de Santa Coloma.

María Alcaraz, madre de Judith, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Sandra Román / EPC

María, la madre de Judith, tilda de "crucial" la acción de la Policía Local de Santa Coloma —junto con la de Cornellà de Llobregat, la mejor valorada por la ciudadanía en el área de Barcelona— en el seguimiento de su hija. "Cuando el ayuntamiento me llamó, dije: '¿Cómo no voy a querer entregarle una medalla por salvar a mi hija?' Por supuesto que sí: fue superbonito", cuenta Alcaraz. No obstante, la tutora de Judith se muestra preocupada por la evolución de la chica.

"Desde lo de Alberto, en otras dos ocasiones ha intentado autolesionarse. Llegó a ingresar en Torribera. En estos dos últimos años también me ha intentado agredir a mí. Está yendo al psicólogo y al psiquiatra, pero todo va muy lento", siente Alcaraz, quien afirma dolida haber estado "muy sola en todo esto, con el único apoyo de una vecina".

"Lo más importante es poder ver a María y Judith juntas", rubrica Alberto. Lo profesional, dice el policía, "se da por sentado". "Pero lo importante es lo personal: nos llena poder aportar un rayo de luz a alguien en momentos de oscuridad", concluye.