Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

A partir del lunes

Barcelona empieza la reforma de la plaza de Les Roquetes para adaptarla a las olas de calor

Las obras durarán unos nueve meses y costarán 1,94 millones de euros

Barcelona soterrará el cableado eléctrico aéreo que mortifica Torre Baró con apagones recurrentes

Recreación virtual de la reformada plaza de Les Roquetes, en el distrito de Nou Barris de Barcelona.

Recreación virtual de la reformada plaza de Les Roquetes, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona empieza este próximo lunes las obras para remodelar la plaza de Les Roquetes, en el distrito de Nou Barris. Las obras, integradas en el Pla de Barris municipal, costarán 1,94 millones de euros y se prevé que duren unos nueve meses.

El consistorio ha explicado este sábado que la plaza se acondiciona para adaptarse a las próximas olas de calor, cada vez más intensas y recurrentes en Barcelona por efecto del cambio climático. El gobierno municipal ha indicado que se prevé incorporar espacios que den sombra, que faciliten el acceso a personas con problemas de movilidad, que se instale nuevas sillas, bancos y papeleras y aumentar los juegos infantiles.

El proyecto contempla el centro de la plaza siga siendo un espacio despejado y se renovará y se ampliará la zona de juegos. También se cuenta con incrementar el área infantil bajo cubierta. Además, se instalará una pérgola en el tramo sur de la plaza, que se añadirá a las dos existentes. A su vez, la reforma debe atajar las goteras que se filtran en el garaje subterráneo situado justo debajo de la plaza, por lo que se reajustarán pendientes, se rediseñarán los desagües, se repararán humedades y se arreglará el pavimento.

Noticias relacionadas y más

"Este proyecto busca renovar un espacio que se convierte en el epicentro de buena parte de la vida comunitaria del barrio", alega el ayuntamiento. Manifiesta que, "además de ser un excelente mirador con vistas panorámicas de la ciudad hacia el mar", se pretende "convertirlo en un acogedor y a la vez espectacular lugar de estancia para los vecinos y las vecinas de Roquetes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
  2. El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
  3. La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
  4. Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
  5. Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar la totalidad de los terrenos del campo del Espanyol y el Splau
  6. Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
  7. Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família
  8. Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida

Las obras de la L8 de FGC cortarán más tramos de calle al tráfico en Barcelona este enero

Las obras de la L8 de FGC cortarán más tramos de calle al tráfico en Barcelona este enero

Barcelona empieza la reforma de la plaza de Les Roquetes para adaptarla a las olas de calor

Barcelona empieza la reforma de la plaza de Les Roquetes para adaptarla a las olas de calor

Tres excursiones tranquilas para hacer este invierno en Barcelona y disfrutar de la naturaleza: castillos, paisajes y construcciones con historia

Tres excursiones tranquilas para hacer este invierno en Barcelona y disfrutar de la naturaleza: castillos, paisajes y construcciones con historia

El emotivo encuentro de una madre y el policía de Santa Coloma que evitó el suicidio de su hija: "Conecté con ella a través de los animales"

La reinvención de El Triangle de Barcelona se retrasa: Mediamarkt abrirá a finales de 2026 o inicios de 2027

La reinvención de El Triangle de Barcelona se retrasa: Mediamarkt abrirá a finales de 2026 o inicios de 2027

La Iglesia española confirma que el Papa quiere visitar España este año, con paradas en Barcelona, Madrid y Canarias

La Iglesia española confirma que el Papa quiere visitar España este año, con paradas en Barcelona, Madrid y Canarias

Muere Susi, heredera de una dinastía de matriarcas proboscidias y penúltima elefanta que hollará Barcelona

Muere Susi, heredera de una dinastía de matriarcas proboscidias y penúltima elefanta que hollará Barcelona

Barcelona y Òmnium se conjuran para reducir "a cero" las listas de espera para aprender catalán

Barcelona y Òmnium se conjuran para reducir "a cero" las listas de espera para aprender catalán