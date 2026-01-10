Barcelona empieza la reforma de la plaza de Les Roquetes para adaptarla a las olas de calor

El Ayuntamiento de Barcelona empieza este próximo lunes las obras para remodelar la plaza de Les Roquetes, en el distrito de Nou Barris. Las obras, integradas en el Pla de Barris municipal, costarán 1,94 millones de euros y se prevé que duren unos nueve meses.

El consistorio ha explicado este sábado que la plaza se acondiciona para adaptarse a las próximas olas de calor, cada vez más intensas y recurrentes en Barcelona por efecto del cambio climático. El gobierno municipal ha indicado que se prevé incorporar espacios que den sombra, que faciliten el acceso a personas con problemas de movilidad, que se instale nuevas sillas, bancos y papeleras y aumentar los juegos infantiles.

El proyecto contempla el centro de la plaza siga siendo un espacio despejado y se renovará y se ampliará la zona de juegos. También se cuenta con incrementar el área infantil bajo cubierta. Además, se instalará una pérgola en el tramo sur de la plaza, que se añadirá a las dos existentes. A su vez, la reforma debe atajar las goteras que se filtran en el garaje subterráneo situado justo debajo de la plaza, por lo que se reajustarán pendientes, se rediseñarán los desagües, se repararán humedades y se arreglará el pavimento.

"Este proyecto busca renovar un espacio que se convierte en el epicentro de buena parte de la vida comunitaria del barrio", alega el ayuntamiento. Manifiesta que, "además de ser un excelente mirador con vistas panorámicas de la ciudad hacia el mar", se pretende "convertirlo en un acogedor y a la vez espectacular lugar de estancia para los vecinos y las vecinas de Roquetes".