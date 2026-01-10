Las obras de la L8 de FGC cortarán más tramos de calle al tráfico en Barcelona este enero

Las obras de ampliación de la Línea 8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) conllevará nuevas afectaciones al tráfico en Barcelona a partir del 12 de enero. El Departament de Territori ha informado de que, desde este próximo lunes, la calle Diputació quedará cortada entre las de Llançà y Tarragona. Cabrá sumar a partir del 26 de enero que el pozo de ataque de la Gran Via se ampliará hasta la calle Vilamarí, una fase que durará hasta el verano.

A consecuencia del corte en Diputació, los conductores serán desviados por las calles Entença y Calàbria hacia la de Aragó y hasta la de Tarragona para llegar a la plaza Espanya. Los vecinos y los vehículos de emergencia podrán circular por Llançà y los vehículos que acudan al centro comercial podrán entrar y salir por ese mismo punto. Por otro lado, la calle Vilamarí pasará a ser de giro obligatorio hacia la Gran Via en dirección Besòs, excepto para los autobuses, los equipos de emergencia y los vecinos, sin que se pueda cruzar la Gran Via ni girar hacia la plaza Espanya. El tramo de Vilamarí entre la calle Sepúlveda y la Gran Via quedará sin salida y será de doble sentido.

Territori ha justificado que esas nuevas alteraciones a la circulación en las inmediaciones a la plaza Espanya se deben al inicio de los trabajos previos al montaje de la tuneladora en el pozo de ataque de la Gran Via y se alargarán hasta que el túnel acabe de perforarse. Añade que, en febrero, comenzará a tenderse la galería subterránea que conectará la zona de excavación bajo la Gran Via con la zona logística de las obras, situada dentro del parque Joan Miró.

"La galería servirá para transportar las tierras extraídas durante la perforación del túnel de prolongación", ha alegado la conselleria. Al mismo tiempo, continuarán los trabajos para construir la nave acústica como medida de protección durante la excavación del túnel, que se iniciará este verano.

En el parque Joan Miró, se completará el foso y el cierre con protecciones acústicas de la zona logística durante este enero. Además, se completarán las estructuras de la cinta transportadora de tierras excavadas. A partir de febrero, empezará a montarse la microtuneladora, al mismo tiempo que se emprenden las labores de la excavación de la galería.

A su vez, el Ayuntamiento de Barcelona ha formado un equipo de informadores que, durante este mes, explicará a pie de calle de las afectaciones y las alternativas de movilidad. En esta primera mitad de enero, los informadores se concentrarán en torno a Diputació. Durante la segunda quincena, enfoncarán la atención en Vilamarí.