Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
Detenida una persona en Barcelona por causar destrozos en ocho vehículos

La Guardia Urbana ha arrestado al sospechoso, al que un vecino le recriminaba los hechos cuando los agentes han llegado para arrestarlo

Agentes de la Guardia Urbana trasladan a un detenido en Barcelona.

Agentes de la Guardia Urbana trasladan a un detenido en Barcelona. / GUARDIA URBANA

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido una persona este sábado por la madrugada a la que acusa de cometer destrozos en ocho vehículos estacionados en la vía pública del distrito de Sants-Montjuïc. El cuerpo ha asegurado que el sospechoso ha causado "daños" en los distintos vehículos con los que la ha emprendido.

En un mensaje en redes sociales, la policía explica que un vecino "le estaba recriminando los hechos" cuando los agentes han llegado para arrestar al presunto autor de los desperfectos. La Guardia Urbana ha añadido que la patrulla que ha intervenido se ha responsabilizado de "las gestiones necesarias para localizar a las personas propietarias de los vehículos afectados".

Los policías han informado a los perjudicados por la acometida del detenido de que ahora tienen la opción de presentar denuncia.

