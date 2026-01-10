Esta madrugada
Detenida una persona en Barcelona por causar destrozos en ocho vehículos
La Guardia Urbana ha arrestado al sospechoso, al que un vecino le recriminaba los hechos cuando los agentes han llegado para arrestarlo
La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya con Barcelona como epicentro: "Cuanto más buscas, más encuentras"
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido una persona este sábado por la madrugada a la que acusa de cometer destrozos en ocho vehículos estacionados en la vía pública del distrito de Sants-Montjuïc. El cuerpo ha asegurado que el sospechoso ha causado "daños" en los distintos vehículos con los que la ha emprendido.
En un mensaje en redes sociales, la policía explica que un vecino "le estaba recriminando los hechos" cuando los agentes han llegado para arrestar al presunto autor de los desperfectos. La Guardia Urbana ha añadido que la patrulla que ha intervenido se ha responsabilizado de "las gestiones necesarias para localizar a las personas propietarias de los vehículos afectados".
Los policías han informado a los perjudicados por la acometida del detenido de que ahora tienen la opción de presentar denuncia.
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
- Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar la totalidad de los terrenos del campo del Espanyol y el Splau
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família
- Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida