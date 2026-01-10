Un centro de drogodependencias de Barcelona suma 43 días de huelga indefinida por un conflicto laboral

Trabajadoras del sector de atención a la drogodependencia se han concentrado este sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para "dignificar" su ámbito y luchar por mejorar sus condiciones laborales. Denuncian que el problema principal es la externalización del servicio, lo que sostienen que las convierte en la versión a bajo coste de los cuidados de las personas más vulnerables. Laia Lazaro y Marina Tort, educadoras sociales del CAS Lluís Companys, explican a la ACN que llevan 43 de huelga con el objetivo de poner el foco en la Cruz Roja, la cual aseguran que "precariza" a sus trabajadoras y que continúa "absolutamente inmovilista", a pesar de las reiteradas quejas.

Entre sus peticiones se encuentra la equiparación salarial con el resto de centros, un reconocimiento de los riesgos asociados al trabajo y también un asesoramiento psicológico y jurídico para realizar un acompañamiento en posibles situaciones de violencia en sus puestos de trabajo. Lazaro lamenta que su centro tenga unas peores condiciones, ya que el resto, aun haciendo el mismo trabajo, cuentan con "convenios sanitarios".

"Nosotras protestamos porque el centro donde trabajamos, el de Cruz Roja, es el único que depende de un convenio de acción social", sostiene. Para Tort, también es igual de grave que el Departament de Salut, "que es quien externaliza los recursos", tenga conocimiento de la situación y no tome partido. "Es verdad que Cruz Roja ejecuta una discriminación laboral sobre nosotras, pero la Generalitat lo permite", critica.

Situación complicada

En la práctica, diversas trabajadoras llevan casi mes y medio de huelga, una situación que las educadoras definen como complicada. "Las compañeras están soportando un peso emocional y físico bastante grande, pero hemos llegado a un punto en el que hemos considerado que era la herramienta que teníamos para poder cambiar las cosas, mostrar al mundo que nuestras condiciones no son dignas y que nuestro trabajo es esencial", dice Lazaro.

Según Tort, la situación va más allá de los trabajadores y lamenta que también afecta en última instancia a los usuarios. "Son personas con historias de vida y muchas violencias", relata, "nuestro movimiento también defiende a estas personas y su dignidad, se lucha para que tengan una mejor calidad de vida".

La concentración se ha realizado en la plaza Sant Jaume de Barcelona y ha agrupado a diversas personas que han acudido con pancartas y carteles. En estos se podían leer mensajes como "Vocación no es explotación", "Trabajo digno", "Más derechos y menos prejuicios" o "El estigma mata".