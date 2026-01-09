Recuerdos originales
Souvenirs turísticos para perros y gatos: el último grito en recuerdos de viaje se expone en Barcelona
El turismo estelar crea nuevas oportunidades para el sector de regalos turísticos
La industria del souvenir expone sus novedades en un congreso en Barcelona este fin de semana
Adquirir un imán, una taza o un llavero como recuerdo turístico ha formado parte de la litúrgia del viajero común durante décadas. Sin embargo, la tradición muestra signos de desgaste. En un mercado cada vez más saturado de obsequios convencionales como camisetas o abridores, la originalidad es un valor añadido clave. Y la industria productora de 'souvenirs' experimenta con nuevos formatos y estéticas capaces de atraer a la actual generación de visitantes.
Las últimas tendencias y las iniciativas más imaginativas se citan por segundo año consecutivo en la 'Souvenir Expo Spain', la única feria profesional dedicada exclusivamente al sector. Se celebra hasta este domingo 11 de enero de 2026, en el recinto de la Fira de Barcelona en Montjuïc y acoge más de 120 expositores, entre fabricantes, diseñadores y distribuidores. EL PERIÓDICO ha recorrido los estands del salón en busca de los regalos turísticos que más rompen con los cánones clásicos. Cuatro marcas que debutan en el encuento explican sus propuestas.
“¿Qué ocurre con ese miembro de la familia que casi nunca viaja, pero siempre espera en casa?”, lanza al aire Doggy Bag, una empresa dedicada a la venta de souvenirs creados especialmente para mascotas. La filosofía del director de marketing, el mexicano Carlos Cantú, es “cambiar el imán de la nevera por un juguete para tu perro o tu gato”, por lo que comercializa muñecos, mordedores de cuerda y bandanas con símbolos culturales del destino visitado. La primera línea, lanzada solo en España, incluye diseños como patas de jamón, toros, paellas y postales, además de pelotas con los colores de la bandera rojigualda.
El proyecto, nacido en 2025 en Málaga, quiere seguir desarrollando nuevas colecciones de otros destinos internacionales como Barcelona, Valencia o las Islas Baleares y ya trabaja en próximos lanzamientos inspirados en la cultura italiana, portuguesa y mexicana. Doggy Bag comercializa sus productos en tiendas de souvenirs de zonas turísticas y aeropuertos, aunque su objetivo es la apertura de locales propios en ciudades clave como Málaga, Madrid o Barcelona, explica Cantú. En su estand de la Fira barcelonesa luce un lema dirigido a los comerciantes de la ciudad: "Uno de cada dos turistas que entran a tu tienda, tiene una mascota esperándolo en casa”.
Catalunya se prepara para un auténtico ‘boom’ de astroturismo, con la llegada internacionales y desplazamientos de proximidad de millones de personas. Entre 2026 y 2028 se podrán observar tres eclipses, un fenómeno astronómico extraordinario que ha obligado a las autoridades a activar comisiones especiales ante la alta afluencia prevista en zonas como Tarragona, Lleida, Burgos o la franja cantábrica, donde muchos visitantes ya han reservado alojamiento con meses de antelación.
Este auge del turismo estelar propicia nuevas oportunidades para el mercado de souvenirs. En este contexto, la empresa estadounidense Celestech Visión Solar aterriza en España con la venta de gafas de eclipse solar, un recuerdo turístico que a su vez es un objeto de utilidad para la observación. “Va a ser un producto de primera necesidad porque para ver todas las fases del eclipse se necesita una visión solar segura”, explica José Crespo, jefe de ventas de la compañía.
Celestech Visión Solar busca aprovechar el interés masivo generado por los próximos eclipses, para vender no solo a tiendas de recuerdos, sino también a instituciones educativas, museos y otras empresas, detalla Crespo. Además, las gafas son personalizables, permitiendo incluir logos, textos o diseños inspirados en diferentes ciudades o de establecimientos turísticos.
Otras firmas apuestan por reinterpretar el clásico souvenir con muñecas de autor, como las de Solamente Una Bambola. Elaboradas con materiales sostenibles y diseñadas en Sevilla, el catálogo presenta artistas, vírgenes, santos e iconos del siglo XX como Dalí, la Virgen de Santa Llúcia, San Pancracio o incluso el hada de los dientes, la alternativa catalana al ratoncito Pérez.
Llorenç Benito, emprendedor y cofundador de la marca, asegura que su objetivo es alejarse de la tienda convencional de recuerdos turísticos: “Buscamos que las personas se lleven un objeto emocional y especial que represente la cultura local, como puede ser el personaje de Sant Jordi”. Pensadas para ‘concept stores’, museos y espacios culturales, las colecciones de Solamente Una Bambola pretenden transmitir belleza, autenticidad y creatividad, a través de una mirada artística y contemporánea.
En la misma línea, La Quijotería surge con el objetivo de renovar y afianzar la marca del célebre Don Quijote, el personaje literario estrella de Miguel de Cervantes. “Hemos observado que hay pocos artículos dedicados a su figura y es un mercado con mucho potencial", señala Dioni Vicente, cofundador de la marca junto a Miguel Ángel González. Por ese motivo, a partir de diferentes diseños y líneas conceptuales, la firma ha lanzado productos como camisetas, totebags, tazas, láminas y agendas, con la intención de difundir los valores y conceptos de la obra universal.
La empresa contempla primero una expansión nacional para luego dar paso a un crecimiento internacional, aprovechando que gran parte del turismo español conoce la obra literaria. “En Ciudad Real reciben miles de viajeros que visitan los lugares que inspiraron el libro” sin que la ciudad explote este patrimonio, reflexiona González, que compara esta escasa monetización con el amplio abanico de artículos sobre Antoni Gaudí en Barcelona.
