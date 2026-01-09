Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9

El desalojo del B9 y la posterior crisis provocada por la falta de alternativas habitacionales para los que ocupaban el antiguo instituto ha levantado críticas hacia el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. La más reciente proviene de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha nombrado al líder popular como 'Corazón de Piedra 2025'. En un duro comunicado, los responsables asociados de Servicios Sociales a nivel estatal afirman haber tenido en cuenta "su infame decisión de convertir a Badalona en el escenario del abandono y del trato cruel a decenas de personas inmigrantes", al respecto del desalojo de dos centenares de personas del antiguo instituto B9 y la posterior gestión de la asistencia a los desalojados.

Esta crítica designación fue instituida por la entidad en el año 2013 "para reconocer a las personas que muestren mayor insensibilidad social y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias". "Resulta especialmente meritorio alcanzar esta distinción con mayoría tan abrumadora", señalan en el comunicado, en referencia a que Albiol ha sido seleccionado por el 74,6% de los votos emitidos por "personas socias y simpatizantes" de la asociación. "Las imágenes de estos días de frío expresan la falta de empatía con quienes por no tener no tienen ni siquiera derecho a existir legalmente, a trabajar y a vivir en sociedad como el resto de los seres humanos", continúa el comunicado.

En segundo lugar, y con un 15,3% de los votos, se sitúa Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, que afirmó durante una homilía que "los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza". En tercer lugar, con un 10% del escrutinio, ha quedado la alcaldesa de Jumilla (Murcia), Severa González, de quien la asociación destaca haber prohibido "el uso de las instalaciones deportivas de su localidad a la comunidad musulmana para una de sus celebraciones más importantes".

Tres de cada cuatro votos de los socios y simpatizantes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han escogio a Albiol como 'corazón de piedra' 2025 / Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

La asociación asegura en su comunicado que próximamente solicitará a Albiol una entrevista "para hacerle entrega del galardón, que consiste en un trofeo que simboliza un corazón de piedra".