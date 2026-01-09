Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Epicentro en Sant Quirze

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya afirma que el seísmo ha sido "ligeramente percibido" por la población

Terremotos hoy, 9 de enero: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

El terremoto registrado en el Vallès Occidental de madrugada

El terremoto registrado en el Vallès Occidental de madrugada / INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

Barcelona
El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrado un terremoto de magnitud 2,7 en la escala de Richter en el Vallès Occidental la madrugada de este viernes.

El seísmo se ha registrado sobre las 5.39 horas de este viernes y el epicentro del terremoto se ha localizado en Sant Quirze del Vallès, ha informado el ICGC en un comunicado.

Desde el instituto afirman que el seísmo ha sido "ligeramente percibido" en la comarca barcelonesa.

