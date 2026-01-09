Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrado un terremoto de magnitud 2,7 en la escala de Richter en el Vallès Occidental la madrugada de este viernes.

El seísmo se ha registrado sobre las 5.39 horas de este viernes y el epicentro del terremoto se ha localizado en Sant Quirze del Vallès, ha informado el ICGC en un comunicado.

Desde el instituto afirman que el seísmo ha sido "ligeramente percibido" en la comarca barcelonesa.