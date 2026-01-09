El uso del bus y el metro aumenta un 2,4% en Barcelona hasta el récord de 700 millones de viajes en 2025

El uso del transporte público en Barcelona sigue alcanzando cifras récord. Algo que ya se había apreciado a lo largo del año, pero que constata el recuento final de validaciones anuales. El número total de viajes en la red de metro y los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha superado los 700 millones en 2025. Concretamente, se alcanzaron los 700,5 millones, un 2,4% más que el año anterior, lo que supone "un hito absolutamente histórico", tal y como lo califica la operadora pública. El año 2024 ya fue en su momento también de récord al superar los 680 millones de validaciones, un 6% más que el anterior.

Tanto el metro como el autobús anotan sus mejores registros. Coincidiendo con la celebración de su centenario, en los últimos doce meses el metro ha superado sus cifras máximas de viajeros en toda su historia, con 480 millones de validaciones, un 2,4% más que en 2024, tal y como indica TMB en un comunicado. La red de metro también logró el año pasado un nuevo récord mensual: octubre, con 45,8 millones, fue el mes con mayor número de validaciones de la historia de TMB, superando en un 3,2% al mismo mes de octubre de 2024. Asimismo, el 23 de abril, la Diada de Sant Jordi, fue el día con más usuarios en la red de metro, concretamente 1,88 millones, superando en un 4% los usuarios respecto al anterior récord de afluencia en día laborable, que se registró también durante la Diada del año anterior.

Aumentar la oferta

Por su parte, la red de bus ha registrado en el último año casi 221 millones de validaciones, un 2,1% más que el año anterior. La propia red de bus alcanzó también en octubre su mejor mes de la historia, con 21,2 millones de validaciones. El año 2025 dejó además el máximo de validaciones diarias, con 838.715, registradas el miércoles 22 de octubre.

Llama la atención que el crecimiento más importante en términos relativos se ha producido fuera de la hora punta, especialmente por las tardes y los domingos y festivos. Los datos “muestran la confianza de la ciudadanía en el transporte público y nos animan a seguir mejorando el servicio”, señala la presidenta de TMB, Laia Bonet, para quien el reto es ahora “continuar ofreciendo un transporte público de calidad, aumentando la oferta para dar respuesta a esta movilidad creciente”.

Récord también en fin de semana

Asimismo, la red también ha resgistrado sus niveles máximos de usuarios en fin de semana. El sábado 22 de noviembre se registraron en el conjunto de TMB más de 1,7 millones de validaciones, gracias al récord de 1,3 millones que se anotó el metro ese día. La red de bus también logró su récord histórico de validaciones en sábado durante 2025, pero fue el 31 de mayo, cuando sumó 454.000 registros. En lo que respecta estrictamente a los domingos y festivos, la red de bus alcanzó su récord durante la celebración de la Mercè de 2025, que cayó en miércoles, con un total de 356.142 validaciones.