El cierre de dos bibliotecas de Badalona por problemas con la calefacción constata la falta de mantenimiento de los equipamientos municipales

El del pésimo mantenimiento de los edificios municipales de Badalona es uno de esos problemas recurrentes en la ciudad. Así, las temperaturas extremas (ya sea por el frío o por el calor) acostumbran a venir acompañadas de cierres de equipamientos, ya que los vetustos sistemas de climatización fallan, sometiendo a trabajadores y usuarios a condiciones que impiden el uso del servicio.

Es lo que ocurre cada verano en edificios de oficinas municipales como el Viver o el Banc Central o, como ha pasado tras volver de las vacaciones de Navidad, con las bibliotecas de Llefià y de Sant Roc, que el Ayuntamiento no ha podido reabrir "a causa de las bajas temperaturas y de los problemas en sus sistemas de calefacción", han indicado fuentes municipales. No en vano, fuentes conocedoras indican a EL PERIÓDICO que en el interior de la biblioteca de Llefià la temperatura no ha subido en los últimos días de los diez grados.

De hecho, esta es la tercera ocasión en que ambas bibliotecas han de cerrar por problemas de climatización: ya pasó en los veranos de 2019 y de 2025. El cierre de estos dos equipamientos se suma a la clausura de la biblioteca central municipal, Can Casacuberta, aquejada no solo de problemas con la climatización, sino también de goteras, y que desde que cerró en 2019 ha ido encadenando reaperturas parciales que, invariablemente, siempre han acabado meses después desembocando en una nueva clausura para acometer obras. Pese a que el gobierno municipal barajaba estas fechas para una posible reapertura de Can Casacuberta, nada se conoce al respecto. De esta manera, en Badalona restan actualmente abiertas la mitad de sus seis bibliotecas: la de Canyadó, la de Pomar y la de Lloreda.

El PSC ha enviado un comunicado este viernes en que denuncia la situación "límite e inadmisible" de estos equipamientos: "Es la prueba más evidente de la dejadez y la falta de gestión del gobierno del PP, que es incapaz de mantener abiertos unos equipamientos tan básicos como las bibliotecas", ha denunciado el líder de los socialistas badaloneses, Fernando Carrera. El presidente del grupo municipal de ERC, Àlex Montornès, ha denunciado en X que el gobierno liderado por Xavier Garcia Albiol "no ha abordado ninguno de los problemas estructurales de Badalona" en los 31 meses que ya han pasado de mandato.

Por su parte, fuentes municipales admiten ser "conscientes de las deficiencias" en estas bibliotecas e insisten en que el Ayuntamiento "está actuando para mejorar instalaciones y solucionar problemas" en los equipamientos. Asimismo, señalan que "el estado deficiente" de muchos de ellos está relacionado con la "falta de inversión" de los anteriores gobiernos municipales.

En este sentido, el gobierno municipal licitó el 27 de noviembre de 2025 el contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de calefacción, agua caliente y refrigeración de los edificios municipales, por un valor de poco más de un millón de euros. El plazo para la presentación de ofertas finalizó el 9 de diciembre y actualmente se están evaluando las siete propuestas recibidas. Las mismas fuentes municipales consideran que esta licitación ejemplifica "que se están poniendo las medidas necesarias para resolver estas situaciones".