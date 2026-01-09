Cierre por luto
Muere Susi, la elefanta más longeva del Zoo de Barcelona
Se calcula que ha vivido más de 55 años, superando la esperanza de vida de su especie
El equipamiento ya perdió hace un año a Yoyo, la otra elefanta histórica de la ciudad
El Zoo de Barcelona cierra por luto este viernes. Ha muerto Susi, su elefanta más veterana. Llegó al recinto de la Ciutadella en 2002 y se calcula que ha vivido más de 55 años, todo un récord en su especie. Era una de las elefantas africanas más longevas de Europa, según los registros oficiales. El zoológico recuerda "con gran cariño" que "tenía un carácter fuerte y afable y tuvo siempre un vínculo muy estrecho con sus cuidadores y cuidadoras".
La Susi, recalca el Zoo, "ha muerto por causas naturales debido a su avanzada edad". Aunque se desconoce la fecha exacta de nacimiento, habría superando con creces la esperanza de vida de esta especie bajo cuidado humano, que se sitúa en 39 años. Llegó a Barcelona procedente del Safari Park Vergel y originariamente había sido capturada en la naturaleza para ser exhibida en un circo.
"El equipo técnico del zoo, junto con personal del Servicio de Diagnóstico de Patología Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicará el protocolo previsto para casos como éste y compartirá toda la información con el programa de conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), del cual el Zoo de Barcelona forma parte", ha indicado el consistorio en una nota. El director del Zoo, Antoni Alarcon, ha destacado "el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo de cuidadores y cuidadoras durante todos estos años".
El equipamiento presume de ser referente mundial en cuidados geriátricos de elefantas, de la mano del Centre d’Educació en Benestar d’Animals de Zoològic de la Universitat Autònoma de Barcelona (AWEC). Ha cuidado a Susi y también a Yoyo, otra histórica elefanta que murió en diciembre de 2024.
