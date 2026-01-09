Accidente de tráfico
Muere una ciclista de 61 años en el Eixample tras un choque con un coche
Esta es la primera víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad este 2026
España cerró 2025 como el segundo año con menos muertos en accidentes de tráfico desde 1960
Mossos busca a un conductor por arrollar a un ciclista en la C-12 y darse a la fuga
Una mujer de 61 años ha fallecido este viernes en el Eixample de Barcelona en un accidente de tráfico. Circulaba en una bicicleta y se ha visto implicada en un choque con un coche en la calle de Vilamarí, a la altura de la calle de Diputació. El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que ha muerto por causa directa del siniestro.
Esta es la primera víctima mortal en accidente de tráfico en la ciudad este 2026. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 15.00 horas. Ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas han acudido al lugar, sin poder salvar la vida de la víctima. Dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana también se han desplazado a este punto del barrio de l'Esquerra del Eixample para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del accidente.
El consistorio añade que ha activado los servicios de atención psicológica del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para atender a los familiares y amistades de la víctima mortal, a los que traslada su pésame. Asimismo, "reafirma su compromiso para continuar trabajando para reducir las víctimas en los siniestros de tráfico".
