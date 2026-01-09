El Govern impulsará unas 260 viviendas en tres solares de Sant Adrià de Besòs: “Tenemos un gran potencial de crecimiento"

El Govern ha escogido el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs para presentar el primer concurso de suelo público para la construcción y gestión de 1.940 viviendas de alquiler asequible. Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante una visita al municipio: "Hacemos esta presentación en Sant Adrià porque ha sido uno de los municipios que ha apostado de una manera más clara en la reserva de solares". Ha acompañado a Paneque el director general de Habitatge, Jordi Mas, y la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, que ha agradecido a la titular de vivienda haber escogido la ciudad para la presentación del concurso: "El barrio lo valora de forma muy positiva, tenemos un gran potencial y perspectiva de crecimiento".

El concurso se organiza en cuatro agrupaciones territoriales (área metropolitana; Camp de Tarragona y Penedès; comarcas gerundenses y Vallès Oriental; y Catalunya Central), y cada una de ellas contempla entre 400 y 500 viviendas de distintas dimensiones, capacidades y precios repartidas en 23 municipios diferentes. En total, se movilizarán 37 solares municipales. "Nunca como ahora se había puesto a disposición tanto suelo público para construir vivienda pública de alquiler asequible, que tanto se necesita en Catalunya", ha declarado Paneque. El plan en Sant Adrià queda englobado en la primera de las agrupaciones mencionadas, relativa a los municipios del área metropolitana ―"la más tensionada", ha señalado la consellera―, que sumarán un 39,7% del total de pisos previstos. Serán 771 viviendas públicas de las cuales unas 260 corresponden a Sant Adrià, que se levantarán en tres grandes solares adyacentes a la Rambla de La Mina; descampados que hasta el momento hacen las veces de aparcamiento.

Además, en el caso de Sant Adrià, más allá de los aproximadamente 260 pisos, el Ayuntamiento ya aportó otro solar para que el Govern levante viviendas, también en el barrio de La Mina, pero fuera de el concurso licitado este viernes. El cuarto descampado se encuentra cerca del campus universitario, y está previsto dedicarlo a vivienda dotacional para jóvenes: "Poder ayudar a agilizar estas políticas de impulso de la creación de vivienda desde Sant Adrià es una noticia muy positiva", ha asegurado la alcaldesa.

Reparto de las 1.940 viviendas de alquiler asequible en Catalunya Visualización del reparto de las 1.940 viviendas de alquiler asequible en Catalunya.

El mecanismo escogido para la construcción de los pisos significa "una política absolutamente innovadora", ha insistido Paneque. Consiste en la movilización de solares de titularidad municipal a través de concesiones o derechos de superficie a 75 años. La licitación se ha publicado este mismo viernes y queda enmarcada en el plan de la Generalitat, anunciado por el president, Salvador Illa, a finales de 2024 para la construcción de 50.000 pisos sociales . Las casi 2.000 viviendas formarán parte de un parque que será siempre público, ya que una vez finalice la concesión los edificios revertirán a la administración.

La consellera ha detallado que el plan asegura al promotor y gestor de estos parques de vivienda 10,65€ por metro cuadrado, "lo que les aporta seguridad jurídica". A partir de aquí, ha seguido Paneque, los diferenciales de renta que haya en las zonas tensionadas hasta esos 10,65€ los asumirá el Institut Català de Finances. "Esto es lo que asegura que se pueda construir en cualquier municipio asegurando la sostenibilidad económica", ha relatado.

Plan para la transformación de La Mina

La visita de la consellera y la secretaria de Habitatge a Sant Adrià se produce justo un año después del tiroteo entre jóvenes de dos familias, que intercambiaron unos 150 disparos desde las ventanas de dos bloques y a pie de calle. Solo una persona resultó herida leve, con un hematoma al rozarle una de las balas, pero el suceso provocó la visita breve de Salvador Illa al barrio, llevó a la sociedad civil a exigir soluciones , y las administraciones se comprometieron a ir más allá de las recetas policiales .

Dónde se ubicarán los primeros 1.940 pisos de alquiler asequible Este gráfico muestra la ubicación de los primeros 1.940 pisos de alquiler asequible.

En esa línea, a finales del mes de octubre de 2024, la Generalitat anunció su plan para la transformación del barrio, con una hoja de ruta dotada de 113,1 millones de euros, de los cuales casi la mitad (53,1 millones) irán a parar al desalojo y derribo del bloque Venus, pendiente desde 2002, así como a la compra de pisos de segunda mano para trasladar a los residentes del inmueble. Con el anuncio de la construcción de los alrededor de 260 pisos, la alcaldesa Cañete declara que "el plan de transformación se ve enormemente impulsado".

Más allá de las nuevas viviendas, el plan contempla la inyección de 5,93 millones de euros para levantar una guardería de 100 plazas, 12,11 millones para convertir el antiguo ambulatorio en un centro residencial de la tercera edad de 60 plazas, 6,65 millones para un centro internacional de luchas olímpicas, tres millones para la reahabilitación del casal cívico, así como la intención de crear la sede del Departament de Drets Socials en un solar del barrio.