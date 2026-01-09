La reinvención de El Triangle de Barcelona se retrasa: Mediamarkt abrirá a finales de 2026 o inicios de 2027

Medio año después del cierre de la tienda de FNAC en la plaza Catalunya para trasladarse a la Rambla, el centro comercial de El Triangle sigue con el grueso de sus instalaciones cerradas al público en el corazón de Barcelona. La entrada junto a la cafetería Zúrich permanece abierta, pero las escaleras que conectaban con las plantas superiores se han tapiado, y el acceso en el chaflán de la calle Bergara no lo cruzan más que los operarios que entran y salen del recinto, que se intuye desmantelado desde afuera. Aparte de los locales con puerta a pie de calle, el interior de las galerías solo da paso ahora a la perfumería Sephora y la hamburguesería Five Guys.

Ubicación del centro comercial El Triangle Ubicación del centro comercial El Triangle, situado en la plaza Catalunya, en el centro de Barcelona.

La operación para dar un viraje a los céntricos grandes almacenes y adscribirlos a una nueva especialidad ajena a libros, discos y otros artículos culturales continúa pendiente de materializarse tras fraguarse a finales de 2023. Por entonces, el ayuntamiento aprobó la propuesta presentada por el dueño del edificio, el fondo inmobiliario alemán Deka, para someter al centro a su mayor reestructuración desde que abrió hace tres décadas. La idea pasaba por armar una gran bazar que renovara la oferta y sustituyera a FNAC, aglutinando 8.320 metros cuadrados al fusionar hasta nueve locales y acaparar casi dos tercios de la superficie comercial del inmueble.

No obstante, el propósito original no ha cuajado tal como se pensó. Además, el desarrollo de las obras para adaptar el interior del inmueble queda a expensas de que los cambios recién planteados por la propiedad superen los últimos requisitos. El consistorio ha otorgado una licencia de obras mayores para sustituir las claraboyas de la tercera planta y recibió solicitud por otros dos permisos en diciembre, mediante comunicados de reformas interiores. La licencia comercial del centro depende de la Generalitat y también tendrán que cursarse autorizaciones de los locales que cambien de actividad.

La entrada al centro comercial El Triangle, en la confluencia de la calle Pelai con la plaza Catalunya, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Las circunstancias se interponen en la apertura de la tienda de Mediamarkt, que se convertirá en el nuevo inquilino principal de El Triangle. Se pronosticaba que el negocio de productos electrónicos abriera este próximo verano, como se anunció hace seis meses. No obstante, la compañía responde que ahora estima que la apertura sea "a finales de 2026 o en la primera parte de 2027". Remarca que su intención de instalarse en la plaza Catalunya "sigue adelante" y que ya se trabaja en adaptar el espacio, a lo que añade que la adecuación entraña "complejidad" y se requieren "obras mayores y menores".

Ahora se tramita que la macrotienda que se concebía en El Triangle se divida en tres comercios. Aparte, se estrechará otro local, los vestíbulos desaparecerán para expandir la zona comercial hasta la entrada y se reorganizarán recorridos y accesos, sin agrandar el edificio. El centro prescindirá de las oficinas que dispone y, a su vez, se estudia habilitar parte de una planta subterránea como aparcamiento.

Las cuatro tiendas que la corrección prefigura sumarán juntos 952 metros cuadrados menos dedicados a exposición y venta que en la versión primigenia del plan. Deka presupuesta que la reforma interior de El Triangle le costará seis millones de euros. A su vez, calcula que puede ingresar entre 2,73 millones y 4,30 millones de euros al año alquilando los dos establecimientos de mayor formato. Por su parte, Mediamarkt invierte 7,5 millones en montar y equipar su establecimiento.

La entrada del centro comercial El Triangle en el chaflán con la calle Bergara, cerrada al público. / Jordi Otix / EPC

Acuerdo frustrado

El más grande de los locales se reserva a la cadena de artículos de tecnología. Abarcará 5.370 metros cuadrados abiertos a los clientes, el 50,9% del suelo comercial del Triangle. Suma 816 metros cuadrados más que el antiguo FNAC, aunque la proporción sobre el espacio de venta del centro será similar. A su vez, Mediamarkt dispondrá de 2.118 metros cuadrados menos que los previstos para el bazar que se auguraba en 2023.

Mediamarkt no fue la primera opción que llevó a la propiedad de El Triangle a replantearse el centro comercial, lo que derivó en la mudanza de FNAC a menos de 100 metros de su anterior ubicación. La documentación que Deka aportó al ayuntamiento para revisar el proyecto explicita que reformuló el negocio hace poco más de dos años con “el objetivo de adaptar los establecimientos a una empresa concreta que finalmente no se implantó”. Dicha compañía “había manifestado su voluntad de implantarse” como la nueva firma de bandera del Triangle y “había motivado la propuesta de remodelación”, reconoce el dueño en un informe.

“Sin embargo, la implantación de esta empresa finalmente no se materializó”, agrega, por lo que indica que el plan que el consistorio ratificó “no se ha llegado a ejecutar”. Al frustrarse el acuerdo con el operador que mostró interés, El Triangle ha mantenido “su configuración anterior, sin que se concretasen las transformaciones físicas y funcionales previstas para adaptarse a aquella marca específica”.

Una cinta instalada para cerrar el paso en la galería del centro comercial El Triangle, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

La propietaria y la empresa gestora del centro, CBRE, no concretan cuál es la marca que se desdijo y desechó afincarse en la plaza Catalunya. Al desistir esa firma, “se hizo patente la necesidad de replantear el modelo”, afirma Deka en su solicitud para revisar el proyecto. Sostiene que el tamaño que traza ahora para los locales quiere “atender las demandas actuales del mercado y los requerimientos operativos de las empresas candidatas” a radicarse en El Triangle.

Espacio reorganizado

Este diciembre pasado, el gobierno del alcalde Jaume Collboni aprobó de manera inicial modificar la propuesta de reforma, a instancias de Deka. La documentación aportada por la inmobiliaria al ayuntamiento señala que el cambio que plantea para renovar el centro comercial “consiste en reorganizar el espacio que ahora ocupa un único local muy grande, dividiéndolo en tres locales de dimensiones diferentes y ajustando la configuración de un cuarto”.

De ese modo, el establecimiento que iba a dotarse de 8.320 metros cuadrados se troceará para alumbrar una tienda de 6.656 metros cuadrados, otra de 1.471 metros cuadrados y una tercera juntando dos locales pequeños para crear una de 63 metros cuadrados. El tamaño del primero cuadra con la superficie de más de 6.500 metros cuadrados que Mediamarkt anunció en julio pasado que ocupará en El Triangle. Por otro lado, se reducirá una tienda existente de 126 a 108 metros cuadrados, al rehacerse la salida de emergencia.

CBRE ha declinado responder a las preguntas de EL PERIÓDICO. No ha aclarado qué tipo de comercios se instalarán en los tres locales que se dibujan al rectificarse el plan urbanístico, aparte del que Mediamarkt alquilará.