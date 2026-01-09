Barcelona y Òmnium se conjuran para reducir "a cero" las listas de espera para aprender catalán

El Ayuntamiento de Barcelona y Òmnium Cultural se han conjurado para reducir “a cero” las listas de espera de los cursos para aprender catalán que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL) ofrece en la ciudad. En una reunión en el consistorio, el alcalde, Jaume Collboni, y el presidente de Òmnium, Xavier Antich, han acordado colaborar para fomentar el uso de la lengua catalana, junto con la comisionada del Catalán, Marta Salicrú, que también ha participado en el encuentro.

Ella misma ha explicado en declaraciones a los medios que la prioridad del ayuntamiento es “aspirar a una lista de espera cero para personas que quieren aprender catalán en Barcelona”, lo que ha definido como un objetivo final de mandato. Por su parte, Antich ha señalado que “hay más barceloneses que quieren aprender y mejorar el catalán que de los que en realidad pueden hacerlo", por lo que resulta imprescindible reducir las listas de espera.

En el primer trimestre de 2026, 1.714 personas se han quedado sin plaza en los cursos del Consorci. Para solucionarlo, el ayuntamiento incrementará la inversión este año entre 600.000 y 700.000 euros para contratar 15 nuevos técnicos y ampliar las plazas. Según Salicrú, en estos primeros meses ya se ha hecho un esfuerzo para aumentar la oferta un 30% y reducir la lista de espera en la misma proporción, aunque la demanda sigue creciendo.

El uso ha bajado un 35%

Antich ha celebrado que Collboni haya aceptado las propuestas que le han trasladado en la reunión, muchas de las cuales "ya las habían puesto en marcha", y otras son nuevas, como la creación de espacios informales de conversación en catalán más allá de las clases tradicionales o programas intensivos para aprender la lengua de forma acelerada.

"La reunión ha sido positiva. Compartimos preocupación y sabemos que el uso social del catalán en Barcelona ha bajado un 35% y que la lengua no tiene la protección que merece en muchos ámbitos", ha expresado.

Sobre las medidas que plantea Òmnium, Salicrú ha dicho que comparten "al 100%" su agenda, con la campaña 'Català per a tothom'. "Forma parte de nuestra hoja de ruta, también sus propuestas, y por tanto trabajaremos conjuntamente, como lo estamos haciendo también con otras entidades", ha sostenido la comisionada.

Otra de las cuestiones que Òmnium Cultural ha puesto encima de la mesa es que se implementen fórmulas desde el ayuntamiento para garantizar que todos los nuevos establecimientos que abren en Barcelona atiendan en catalán. Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el catalán flaquea en la atención al público en la capital catalana: la mitad de los empleados de los bares de la ciudad no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende.