Queja vecinal
Vecinos de la Gran Via señalan baldosas rotas con pintura amarilla para evitar caídas en Barcelona
El ayuntamiento se compromete a repararlas a partir del 19 de enero, tras la acción de protesta de una entidad del distrito de Sant Martí
Barcelona pone a prueba el 'panot' de flor del siglo XXI en un punto céntrico entre el paseo de Gràcia y la Rambla de Catalunya
Vecinos de la Gran Via a su paso por el barrio de Provençals del Poblenou, en Barcelona, han señalado esta semana con pintura amarilla en torno a un centenar de baldosas fracturadas, hundidas o desencajadas en el tramo entre las calles Josep Pla y Maresme, en el distrito de Sant Martí. La Asociación Amics de la Gran Via marcó las losas dañadas con espray este miércoles, a modo de advertencia para prevenir el riesgo de caídas y, también, para quejarse de que el ayuntamiento no haya subsanado los desperfectos hasta ahora. Tras la acción de denuncia, el distrito de Sant Martí anunció este jueves que la acera se arreglará a partir de la segunda mitad de este enero.
“Hay baldosas que se mueven, ha habido más de un tropiezo”, afirma Edorta Moreno, portavoz de Amics de la Gran Via. “Las hay deterioradas, rotas, solapadas... Cuando llueve, se llenan de agua y salpican a los peatones”, explica.
El distrito de Sant Martí responde que atendió a la petición de la entidad y efectuó “una revisión de las aceras”. Sostiene que descartó una reparación urgente. Añade que, tras entrar en vigor el presupuesto municipal para 2026, “la brigada ordinaria de mantenimiento de pavimento realizará la reparación a partir del 19 de enero”.
Moreno explica que expuso el mal estado del suelo a lo largo de algo más de 200 metros en el lado mar de la Gran Via en una reunión con responsables del distrito de Sant Martí el pasado octubre. Asegura que respondieron que no era posible abordar las obras en ese momento por falta de presupuesto. Destaca que, en contraste, el consistorio sí rehabilitó la acera de las calles Josep Pla a Selva de Mar de la banda de mar de la Gran Via durante el verano pasado.
“No queremos ser considerados como ciudadanos de segunda o tercera”, manifiesta Moreno. Alude también a las incidencias frecuentes en la recogida neumática de residuos y las bolsas de basura que se acumulan en la acera junto a los buzones, así como los vehículos estacionados indebidamente sobre la acera y la inseguridad. “Pedimos una vez más que el alcalde venga a la zona”, emplaza el representante vecinal.
