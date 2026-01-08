La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026

La T-4, el título de 10 viajes con tarifa reducida que utilizan los pensionistas y personas con algún tipo de discapacidad en posesión de la T-metropolitana en Barcelona, costará a partir del 16 de enero 2,25 euros, diez céntimos más que en la actualidad. Será el mismo aumento que experimentará la T-Pensionista, el abono equivalente que pueden obtener los poseedores del Carnet de Pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat.

Ambos títulos pueden utilizarse de forma indistinta en las validadoras para acceder al metro, tren y FGC en el área metropolitana. Sin embargo, desde finales de octubre del año pasado, los usuarios del Carnet de Pensionista de FGC ya no pueden comprar las tarjetas T-4 en las estaciones del metro ni el tranvía, como tampoco en los estancos ni en los quioscos.

Despliegue de la T-mobilitat

Los cambios se han dado con el despliegue del sistema de validación sin contacto de la T-mobilitat en las estaciones de FGC. Esta implantación ha ido acompañada de este cambio en la compra de billetes que afecta a unas 120.000 personas, al parecer por una incompatibilidad técnica. FGC ha instalado nuevas máquinas de venta en las que los pensionistas pueden adquirir una T-mobilitat de cartón en la nueva modalidad sin contacto, la T-pensionista, que pueden recargar una y otra vez con abonos de 10 viajes al mismo precio que la T-4. Sin embargo, el carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat ha dejado de ser válido para comprar las tarjetas T-4. Por el momento, esta tarjeta solo se podrá cargar en la T-metropolitana rosa reducida, que emite el AMB.

Los poseedores del carnet de FGC explican que tampoco pueden hacerlo en los estancos, quioscos y establecimientos de quinielas y loterías, y deben acudir expresamente a estaciones de Ferrocarrils, aunque no sean usuarias de su red, lo que supone un gran inconveniente en algunos casos, debido a su avanzada edad. Estos mismos cambios afectan además a las personas con discapacidad que también cuentan con el carnet de pensionista de FGC.