Barcelona soterrará el cableado eléctrico aéreo que mortifica Torre Baró con apagones recurrentes

En el barrio barcelonés de Torre Baró, los apagones en el alumbrado público llevan años siendo una queja recurrente de los vecinos. La última incidencia, esta misma Navidad. Las interrupciones del suministro, provocadas en muchos casos por robos del cableado eléctrico que aún discurre por el aire, colgado de postes y disperso por zonas de monte y calles, han evidenciado la fragilidad de una red obsoleta. Para dar respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona impulsará un plan específico para soterrar el cableado aéreo en todo el barrio, con una inversión total de 14 millones de euros.

Los primeros trabajos empezarán este mes de enero en la avenida de Escolapi Càncer y en la calle de Llerona, con una inversión aproximada de cuatro millones de euros. Paralelamente, el consistorio destinará otros 10 millones de euros a la redacción y ejecución de un proyecto destinado al conjunto del barrio, para enterrar las líneas aéreas en diversas calles del barrio, como Sant Quirze de Safaja, Travessera de Castellfollit, Torrelles, Castelldefels y Castell d’Argençola, entre otras.

Así lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, junto a la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, desde la zona deportiva de El Campillo de la Virgen. También les ha acompañado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, Valeria Ortiz.

El “derecho a quedarse” en Torre Baró

El plan que ahora impulsa el ayuntamiento permitirá eliminar de forma progresiva las líneas aéreas de todos los viales de Torre Baró y soterrar tanto las líneas de servicios eléctricos de baja tensión como las de telecomunicaciones, además de retirar los postes de soporte. Las actuaciones comenzarán en aquellas calles donde el soterramiento sea “técnicamente más viable”, con el objetivo de acelerar los trabajos y garantizar la continuidad del proyecto, que tendrá una duración inicial estimada de 54 semanas, con la voluntad municipal de que se prolongue hasta completar el soterramiento de todo el barrio.

El alcalde Jaume Collboni anuncia un plan para soterrar todo el cableado aéreo en Torre Baró / Nazaret Romero / ACN

La intervención supondrá una mejora de la accesibilidad y de la seguridad del suministro eléctrico, reduciendo el riesgo de robos y apagones, así como una transformación del paisaje urbano, ya que desaparecerán los postes y cables que hoy degradan el entorno y dificultan el paso en calles especialmente estrechas.

“Es un esfuerzo económico muy importante que la ciudad debe hacer. Es de las decisiones más importantes que tomaremos en Torre Baró”, ha afirmado Collboni. El alcalde ha subrayado también la “reivindicación constante” del vecindario y ha defendido el “derecho a quedarse” a vivir en el barrio. “Los vecinos de Torre Baró deben contar con los mismos servicios y la misma calidad de vida que cualquier otro barrio de Barcelona”, ha remarcado, recordando las inversiones previstas a través del Plan de Barrios.

24 días sin luz

Para el vecindario, el inicio del plan de soterramiento se vive como un momento largamente esperado, por lo que la presidenta de la asociación de vecinos ha descrito la jornada como “un día de celebración”, aunque marcada por la prudencia. “Ojalá sea real. Es solo un inicio y esperamos que se haga el soterramiento completo de todo el barrio”, ha señalado.

Red eléctrica que obstaculiza las vistas del mirador de Torre Baró / Zowy Voeten / EPC

Valeria Ortiz ha recordado la dureza de los apagones habituales que sufre el barrio. “Este pasado verano contabilizamos hasta 24 días sin luz”, ha explicado. Y de nuevo esta Navidad: el pasado 24, 25 y 26 de diciembre de nuevo a oscuras. “Quiero que llueva y alegrarme de que está lloviendo, no tener miedo a quedarme sin luz”, ha relatado, reflejando la incertidumbre constante con la que conviven muchos vecinos.

La presidenta ha insistido en que el objetivo final es digno y sencillo: “Queremos un Torre Baró bonito, un barrio donde la gente pueda hacerse mayor y quedarse a vivir aquí”. Una aspiración que se repite cada año en las cartas que el vecindario envía “a los Reyes o a Papá Noel”, a la espera de que esta vez se convierta en realidad.