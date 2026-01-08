Derechos lingüísticos
El Síndic reprende al Ayuntamiento de Barcelona por no garantizar el uso del catalán en el bus náutico
La institución concluye que la actuación no se ajustó a derecho tras la queja de una usuaria y considera corresponsable al consistorio, aunque el servicio lo gestione Alsa
El nuevo bus náutico revoluciona la manera de desplazarse por el puerto de Barcelona
El nuevo bus náutico de Barcelona recibe sus primeros pasajeros: "Es mucho más barato"
La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta al Puerto a garantizar el uso del catalán en el servicio de Bus Nàutic, gestionado por Alsa. La institución lo hace tras resolver la queja de una ciudadana y concluir que la actuación del Puerto y del consistorio "no ha sido ajustada a derecho".
Entre otras cuestiones, la ciudadana manifestó que no fue atendida en catalán cuando compró el billete para utilizar el Bus Nàutic, en el Puerto de Barcelona, pese a haberlo solicitado, y se quejó de que durante el viaje no la entendieron en catalán. Tras analizar el caso, el síndic considera también que el ayuntamiento es "corresponsable" y recomienda tanto revisar los protocolos para garantizar una respuesta adecuada a las quejas como la colaboración con la comisionada de Uso Social del Catalán.
El objetivo, dice la sindicatura, es "garantizar que la ciudadanía pueda emplear el catalán en todas las actividades públicas y privadas, sin discriminación, ya que esta tiene la obligación de velar por los derechos lingüísticos y garantizar que toda la información dirigida a la ciudadanía esté disponible en catalán".
Según la defensoría, el consistorio rechazó inicialmente abordar el caso alegando que una empresa es la responsable de la gestión, pero la Sindicatura considera que es corresponsable de garantizar que el servicio se preste de manera adecuada.
Concretamente, la defensoría considera que la primera respuesta del consistorio a la ciudadana no fue adecuada, ya que, si bien la gestión del Bus Nàutic corresponde a Alsa, "el ayuntamiento debe garantizar que el servicio se preste con respeto por los derechos de la ciudadanía". Así, se considera que la respuesta inicial del consistorio debería haber redirigido a la ciudadana al órgano municipal correspondiente: el Puerto de Barcelona.
"El ayuntamiento ha tardado más de seis meses en facilitar a la Sindicatura la información solicitada, un plazo que supera lo que se puede considerar un tiempo razonable", lamenta la sindicatura. Por otro lado, recoge que la empresa gestora, Alsa, se disculpó por no haber prestado un servicio de acuerdo con las expectativas de la ciudadana y le comunicó que trasladaría la situación a la persona responsable. No obstante, posteriormente no informó sobre las actuaciones adoptadas para mejorar la prestación del servicio en lo que respecta al uso del catalán.
El síndic recuerda que, aunque en las cláusulas que regulan la prestación del servicio no se especifican las obligaciones de la empresa adjudicataria en relación con los derechos lingüísticos de las personas usuarias, sí lo establece la normativa vigente en Catalunya. "Por tanto, el Bus Nàutic tiene la obligación de garantizar que las personas usuarias puedan usar el catalán en cualquier trámite", concluye.
De acuerdo con la sindicatura, el Puerto de Barcelona asegura que ha supervisado los idiomas en los que Alsa facilita la información. El apartado web sobre los abonos ya está disponible en catalán, aunque "con algunas palabras incorrectas". Además, otras informaciones continúan disponibles únicamente en castellano. Pese a ello, la defensoría valora "positivamente" la supervisión realizada por el Puerto de Barcelona.
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
- Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida
- Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos
- Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar la totalidad de los terrenos del campo del Espanyol y el Splau
- Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família