El Síndic reprende al Ayuntamiento de Barcelona por no garantizar el uso del catalán en el bus náutico

La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta al Puerto a garantizar el uso del catalán en el servicio de Bus Nàutic, gestionado por Alsa. La institución lo hace tras resolver la queja de una ciudadana y concluir que la actuación del Puerto y del consistorio "no ha sido ajustada a derecho".

Entre otras cuestiones, la ciudadana manifestó que no fue atendida en catalán cuando compró el billete para utilizar el Bus Nàutic, en el Puerto de Barcelona, pese a haberlo solicitado, y se quejó de que durante el viaje no la entendieron en catalán. Tras analizar el caso, el síndic considera también que el ayuntamiento es "corresponsable" y recomienda tanto revisar los protocolos para garantizar una respuesta adecuada a las quejas como la colaboración con la comisionada de Uso Social del Catalán.

Imagen de archivo de pasajeros subiendo al bus náutico de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

El objetivo, dice la sindicatura, es "garantizar que la ciudadanía pueda emplear el catalán en todas las actividades públicas y privadas, sin discriminación, ya que esta tiene la obligación de velar por los derechos lingüísticos y garantizar que toda la información dirigida a la ciudadanía esté disponible en catalán".

Según la defensoría, el consistorio rechazó inicialmente abordar el caso alegando que una empresa es la responsable de la gestión, pero la Sindicatura considera que es corresponsable de garantizar que el servicio se preste de manera adecuada.

Concretamente, la defensoría considera que la primera respuesta del consistorio a la ciudadana no fue adecuada, ya que, si bien la gestión del Bus Nàutic corresponde a Alsa, "el ayuntamiento debe garantizar que el servicio se preste con respeto por los derechos de la ciudadanía". Así, se considera que la respuesta inicial del consistorio debería haber redirigido a la ciudadana al órgano municipal correspondiente: el Puerto de Barcelona.

"El ayuntamiento ha tardado más de seis meses en facilitar a la Sindicatura la información solicitada, un plazo que supera lo que se puede considerar un tiempo razonable", lamenta la sindicatura. Por otro lado, recoge que la empresa gestora, Alsa, se disculpó por no haber prestado un servicio de acuerdo con las expectativas de la ciudadana y le comunicó que trasladaría la situación a la persona responsable. No obstante, posteriormente no informó sobre las actuaciones adoptadas para mejorar la prestación del servicio en lo que respecta al uso del catalán.

Imagen de archivo del interior del bus náutico de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

El síndic recuerda que, aunque en las cláusulas que regulan la prestación del servicio no se especifican las obligaciones de la empresa adjudicataria en relación con los derechos lingüísticos de las personas usuarias, sí lo establece la normativa vigente en Catalunya. "Por tanto, el Bus Nàutic tiene la obligación de garantizar que las personas usuarias puedan usar el catalán en cualquier trámite", concluye.

De acuerdo con la sindicatura, el Puerto de Barcelona asegura que ha supervisado los idiomas en los que Alsa facilita la información. El apartado web sobre los abonos ya está disponible en catalán, aunque "con algunas palabras incorrectas". Además, otras informaciones continúan disponibles únicamente en castellano. Pese a ello, la defensoría valora "positivamente" la supervisión realizada por el Puerto de Barcelona.