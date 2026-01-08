Protecció Civil activa la prealerta Ferrocat por una avería que corta la R2 de Rodalies

Protecció Civil de la Generalitat ha informado a primera hora de la tarde de este jueves de la activación de la prealerta Ferrocat a causa de una avería en la infraestructura ferroviaria que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea R2 de Rodalies entre las estaciones de Granollers Centre y Castelldefels.

La activación de esta prealerta ha llegado pocas horas después de una incidencia previa entre la estación del Prat de Llobregat y el aeropuerto, que ha afectado a varias líneas de Rodalies y ha provocado retrasos generalizados en buena parte de la red ferroviaria.

Incidencia en El Prat

Rodalies y Adif han informado alrededor de las 12:30 horas que una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto ha obligado a interrumpir la circulación entre ambas estaciones. Como consecuencia, los trenes han podido registrar retrasos superiores a los 20 minutos. Durante la mañana, las afectaciones han alcanzado a las líneas R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15 y R17