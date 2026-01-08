Transporte público
Protecció Civil activa la prealerta Ferrocat por una avería que corta la R2 de Rodalies
Los expertos reclaman ver los retrasos de Rodalies como un problema de salud pública y mental
Radiografía psicológica de las incidencias en el servicio: "Ens insostenible emocionalmente"
Renfe empieza a mostrar la circulación de trenes en tiempo real para reducir la incertidumbre
Protecció Civil de la Generalitat ha informado a primera hora de la tarde de este jueves de la activación de la prealerta Ferrocat a causa de una avería en la infraestructura ferroviaria que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea R2 de Rodalies entre las estaciones de Granollers Centre y Castelldefels.
La activación de esta prealerta ha llegado pocas horas después de una incidencia previa entre la estación del Prat de Llobregat y el aeropuerto, que ha afectado a varias líneas de Rodalies y ha provocado retrasos generalizados en buena parte de la red ferroviaria.
Incidencia en El Prat
Rodalies y Adif han informado alrededor de las 12:30 horas que una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto ha obligado a interrumpir la circulación entre ambas estaciones. Como consecuencia, los trenes han podido registrar retrasos superiores a los 20 minutos. Durante la mañana, las afectaciones han alcanzado a las líneas R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15 y R17
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
- Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
- Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: 'Será el viaje de nuestra vida
- Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos
- Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar la totalidad de los terrenos del campo del Espanyol y el Splau
- Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família