Larga intervención

Las obras del cambio de trazado del tranvía alteran la circulación entre les Glòries y la Diagonal por el lado Besòs hasta 2027

Los trabajos ocuparán la parte central de la Diagonal y a partir del segundo semestre cortarán las líneas T4, T5 y T6 del Trabesòs

Comsa y FCC ejecutarán a partir de la próxima semana las obras de desdoblamiento del tranvía en Glòries

El trazado actual del tranvía supone una barrera a la circulación de peatones y vehículos.

El trazado actual del tranvía supone una barrera a la circulación de peatones y vehículos. / Ferran Nadeu / EPC

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Las obras de desdoblamiento y cambio de trazado del tranvía y de urbanización del lado Besòs de les Glòries se iniciaron en octubre, pero es ahora cuando empezará a notarse de forma más intensa la afectación sobre la movilidad y a pie de calle.

Este jueves se ha cortado la circulación, y ya para siempre, por la calle Ciutat de Granada entre la Gran Via y la Diagonal, que pasará a ser terreno exclusivo del tranvía. Aunque, eso sí, se mantendrá el acceso por esta calle al parking del centro comercial de les Glòries. Asimismo, los tres carriles de la Diagonal en el lado mar se reducirán a tan solo uno entre Ciutat Granada y Badajoz a partir del 16 de enero hasta la primavera de 2027, según las previsiones iniciales. Los autobuses, que disponían de un carril exclusivo, deberán compartirlo con el transporte privado, aunque también se facilitará el paso alternativo por la calle inmediatamente por debajo de la Diagonal, que es Badajoz.

Cambio del recorrido del Tram en Les Glòries

Cambio del recorrido del Tram en Les Glòries. / Ricard Gràcia / EL PERIÓDICO

Simplificación de vías

Las obras de cambio de trazado servirán para que las líneas T5 y T6 pasen por la plaza de las Glòries manteniendo el mismo recorrido que la T4 hasta Diagonal, desde donde subirán por la calle Ciutat de Granada hasta la Gran Vía, simplificando la actual telaraña de vías que forman los distintos recorridos por la plaza. En esta primera fase de obras, está previsto construir la nueva plataforma y catenaria del tranvía que discurrirá por la Diagonal. “El objetivo es avanzar ahora el máximo posible los trabajos para minimizar las actuaciones que se deberán realizar en verano”, señala el consistorio en un comunicado.

Las obras ocuparán la rambla central de la Diagonal, y los trabajos requerirán cortar la circulación de las tres líneas del tranvía (T4, T5 y T6) para ejecutar el desvío de las vías por Ciutat de Granada, cruzando la parte central de la Diagonal. Todo apunta a que será un corte largo, si bien el ayuntamiento, que pondrá en marcha entonces un servicio alternativo de transporte, indica que “el alcance de la afectación se definirá a medida que avancen las obras”.

Las actuaciones afectarán al carril bici de la avenida en ambos sentidos. El Ayuntamiento ha previsto una solución: habilitará uno bidireccional de 2,2 metros en la calzada, junto a la acera del lado montaña de la Diagonal, segregado del tráfico con barreras de hormigón.

Barcelona 12/05/2025 El trambesos tranvía dejará de circular durante seis meses por las obras que se realizarán en la parte de mar de la Gran via entre Glòries y Rambla de Poblenou Fotografía de Ferran Nadeu

Tramo del tranvía que se desdoblará, entre la plaza de les Glòries y la rambla de Poblenou. La superficie se urbanizará, poniendo fin a las obras de adecuación de la gran rambla en superficie tras el soterramiento de la circulación en el lado Besòs de les Glòries. / Ferran Nadeu / EPC

Superficie del túnel

El tranvía por la Gran Via pasará de la actual vía única a desdoblarse desde Ciutat de Granada hasta la Rambla de Poblenou. La reurbanización de la superficie de la Gran Via se podrá al fin completar, pendiente aún de esta intervención en el lado Besòs de les Glòries tras el soterramiento de los ocho carriles de circulación.

El cambio de trazado del tranvía permitirá que los peatones puedan cruzar de forma directa desde el centro de la plaza de les Glòries hasta la Gran Vía, la rambla central de la Diagonal y el centro comercial. Más aún cuando la pastilla de terreno entre la calle Independència y Badajoz quedará completamente libre y se integrará con la plaza como zona verde.

Barcelona 12/05/2025 El trambesos tranvía dejará de circular durante seis meses por las obras que se realizarán en la parte de mar de la Gran via entre Glòries y Rambla de Poblenou Fotografía de Ferran Nadeu

Las líneas T4 y T5 dejarán la Gran Vía en este punto para pasar por Ciutat de Granada y alcanzar la plaza de les Glòries por la Diagonal, como ya hace la T4. / Ferran Nadeu / EPC

32,5 millones

Las obras se ejecutarán, según las previsiones, hasta la primavera de 2027. Los trabajos, que llevan a cabo el Ayuntamiento y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y ejecutan Comsa y FCC, cuentan con un presupuesto de 32,5 millones de euros. El Ayuntamiento financiará 23,3 millones relacionados con la urbanización y el cambio de trazado, mientras que la Generalitat, a través de la ATM, financiará la parte restante, 9,2 millones de euros, correspondientes al desdoblamiento del tranvía en la Gran Vía. Unas cantidades que se suman al presupuesto de la primera fase de las obras, en el lado montaña, que ha ejecutado el Ayuntamiento por 11,4 millones.

