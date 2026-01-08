La marca francesa de perfumes asequibles Adopt abre una gran tienda en la calle de Portaferrissa de Barcelona

La calle de Portaferrissa, en el corazón del barrio Gòtic de Barcelona, sigue sumando novedades y ampliando su mix comercial más allá de la moda. Si hace apenas unas semanas levantó la persiana un 'outlet' de Satisfyer, en la que ha sido su primera tienda de juguetes sexuales en España, ahora es la marca francesa Adopt Parfums la que ha inaugurado una nueva tienda en pleno centro de la ciudad, que definen como su nuevo espacio 'flagship' en la capital catalana.

La firma de perfumería número uno en volumen de perfumes vendidos en Francia --y que defiende la democratización de estos productos-- ha querido reforzar su presencia en el mercado español con el nuevo espacio que se ubica en el 34 de Portaferrissa, en la confluencia con la calle del Pi. Queda a pocos pasos de la Rambla y la Catedral y es, por lo tanto, una zona de gran paso y muy transitada por turistas.

La operación ha sido asesorada por la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, a través de su departamento de Retail High Street, que ha llevado a cabo la búsqueda y negociación del local idóneo para la marca. Para Adopt Parfums supone supone la segunda tienda a pie de calle de la compañía en España y un paso importante en su expansión nacional, aunque en Barcelona cuenta con espacios también en centros comerciales, como Diagonal Mar.

La nueva tienda de Adopt Parfums, en Portaferrissa. / EPC

El local de Portaferrissa destaca por una amplia fachada acristalada que da más visibilidad a la marca, con más de 100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas donde ofrecen una experiencia de compra inmersiva. Clara Matías, directora de Retail High Street de Laborde Marcet, destaca que "está rodeada de primeras marcas de moda, restauración y museos, y se beneficiará de un intenso flujo turístico". Su objetivo es tener un fuerte impacto tanto en el público local como en el internacional, agrega.

150 fragancias y crecimiento

A Adopt Parfums se le conoce por un amplio catálogo de 150 fragancias originales, fabricadas en Francia por perfumistas reconocidos, con el reto de ofrecer calidad con "fórmulas sostenibles y responsables y precios asequibles". Quieren ofrecer perfumería "de alta gama a un público amplio" con un formato más libre y accesible, que propicie "experimentar y jugar con los aromas", plantea la compañía. Y subraya que seguirán buscando "ubicaciones prime" para expandir el concepto de perfumería asequible e innovadora.

Además, desde Laborde Marcet destacan la relevancia de la nueva operación dentro del contexto comercial de la ciudad. Precisamente en un eje que sufrió especialmente los efectos de la pandemia y en los últimos años ha vivido numerosos desembarcos comerciales. “Esta tercera apertura que hemos firmado este mes en el entorno de plaza Cucurulla-Portaferrissa refleja la recuperación del área y consolida el renovado interés que vuelve a despertar esta zona prime entre los 'retailers'”, añade Matías. A pocos metros, la calle del Portal de l'Àngel, mucho más cotizada, también vive una etapa de continuas novedades comerciales que este 2026 sumará importantes estrenos.