Una histórica locomotora vuelve a La Maquinista de Barcelona

Barcelona ha recuperado un símbolo de su historia industrial. La locomotora diésel 10335, construida en 1963 en la fábrica La Maquinista Terrestre y Marítima, ha sido restaurada y colocada de nuevo en el Parc de les Treballadores i els Treballadors de la Maquinista, en el distrito de Sant Andreu, donde antiguamente se encontraba la empresa.

La locomotora, de 47 toneladas, volvió a su lugar de origen el pasado mes de diciembre tras más de seis décadas de servicio en distintas ciudades de España. Su restauración fue realizada de manera voluntaria por trabajadores de la sección sindical de CCOO en Alstom, con el fin de preservar el patrimonio industrial de la ciudad.

La locomotora antes de ser restaurada / Ajuntament de Barcelona

Historia de La Maquinista

La Locomotora Diésel 10335, pieza histórica construida en Barcelona, simboliza la importancia que tuvo en su día la fábrica La Maquinista Terrestre y Marítima, fundada en 1855 tras la fusión de Valentí Esparó y Cia con la Barcelonesa de Tous i Ascacíbar. Originalmente ubicada en la Barceloneta, se trasladó a Sant Andreu en 1920. Por su parte, la Sociedad Herrería de Barcelona, conocida como Can Girona y posteriormente Macosa, también se instaló en el Poblenou y formó parte del núcleo industrial pionero de la ciudad.

Imagen antigua de La Maquinista Terrestre y Marítima. / Bcn

En 2003, diez años después del cierre de las fábricas en 1993, los trabajadores crearon la Fundació Museu Historicosocial de La Maquinista Terrestre i Marítima y Macosa (MTM y Macosa) para preservar y difundir la memoria histórica, cultural y laboral de estas empresas. Y es que sus trabajadores también se caracterizaron por su participación activa en la lucha por los derechos laborales.

Imagen histórica de La Maquinista Terrestre y Marítima. / Bcn

El parque de La Maquinista

Actrualmente, el Parc de les Treballadores i els Treballadors de la Maquinista ocupa los terrenos que antes albergaban la fábrica. Tras el traslado de La Maquinista a Santa Perpètua y la construcción del gran centro comercial La Maquinista, el parque se convirtió en una zona verde.

Parque de la Maquinista Parque de la Maquinista, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.

Uno de sus iconos es la rueda de transmisión de la primera máquina de vapor de la fábrica, trasladada desde la Barceloneta a Sant Andreu en 1963, junto a farolas que reproducen la silueta de las chimeneas fabriles.

Ahora, la instalación de la locomotora 10335 consolida el parque como un espacio de memoria histórica y patrimonio industrial en Barcelona.