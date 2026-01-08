La futura residencia universitaria de Badia del Vallès tendrá 319 plazas y se prevé lista para el curso 2028-2029

Las obras de la futura residencia universitaria de Badia del Vallès (Vallès Occidental) ya han arrancado formalmente con los primeros movimientos de tierras en el conjunto de las parcelas para la nueva expansión urbana del municipio, limítrofe con Sabadell. El equipamiento estudiantil, de iniciativa privada, contará con 319 plazas y el objetivo es que esté terminado para el inicio del curso 2028-2029. El proyecto va en la línea de la hoja de ruta local, avanzada por EL PERIÓDICO, de convertirse en un distrito universitario de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El alcalde de Badia, Josep Martínez, asegura que el proyecto va más allá de una operación urbanística o una inversión inmobiliaria más, puesto que supondrá "un punto de inflexión en la evolución sociológica del municipio". Levantada hace medio siglo por la clase obrera, Badia afronta ahora un nuevo "futuro de oportunidades vinculado al conocimiento".

Según relata el alcalde, la etapa que inicia Badia es un nuevo ejemplo de "ascensor social", como ya lo fue hace 50 años con su fundación. Para el Ayuntamiento, la residencia universitaria representa una puerta abierta a un futuro en el que el lugar de nacimiento no marque el destino de la población.

La ciudad, explica Martínez, dejará de estar de espaldas a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y se integrará en el ecosistema universitario, con una residencia para más de 300 estudiantes a tan sólo quince minutos a pie del campus y a cinco minutos en transporte público.

Oportunidad para el comercio local

Más allá del impacto en el ámbito estudiantil, el consistorio también ve una oportunidad estratégica de crecimiento económico, especialmente para el comercio local: "La llegada de cientos de estudiantes generará un flujo continuo de consumo, diversificará el comercio local y generará trabajo para la gente de Badia".

La residencia, de hecho, es una pieza clave en el impulso de una expansión urbana histórica en el municipio que prevé transformar un total de 11 hectáreas en la zona oeste de la ciudad. Además de este equipamiento, se contemplan también otros usos residenciales y comerciales.

"Pasar de ser una ciudad dormitorio a una ciudad para vivir es un gran paso", celebra el alcalde, que reivindica que esta transformación para "enriquecer" a Badia desde el punto de vista social, económico y cultural se hace sin renunciar a los valores y la identidad de la ciudad que nació hace medio siglo como polígono de viviendas.