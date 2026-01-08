Cambio climático
Collboni acusa de "negacionismo" a Trump por apartarse de 66 organismos internacionales
Asegura que Barcelona mantendrá su compromiso con el Acuerdo de París y seguirá trabajando con la red de ciudades globales
Trump ordena la retirada de EEUU de los grandes organismos internacionales sobre cambio climático
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha criticado la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de ordenar la retirada de 66 entidades internacionales al considerar que actúan contra los intereses del país norteamericano: "El negacionismo atenta contra el futuro de la humanidad".
En un comunicado en Instagram recogido por Europa Press, ha reafirmado el compromiso de la capital catalana con la acción climática y ha expresado la "profunda preocupación" del consistorio respecto a esta decisión.
"La crisis climática es la mayor amenaza que afronta la humanidad y requiere una respuesta colectiva basada en la ciencia", y ha reivindicado el papel de las ciudades alegando que son las que están en primera línea.
También ha asegurado que Barcelona mantendrá su compromiso con el Acuerdo de París y seguirá trabajando con la red de ciudades globales para acelerar la descarbonización, proteger la biodiversidad y promover las energías renovables". "Elegimos el camino de la responsabilidad con las generaciones futuras", ha añadido.
Los planes de Trump
En un memorando este jueves, Trump insta a todos los Departamentos y agencias a no participar ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, porque "operan en contra de los interes nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos".
De este modo, señala el escrito, impedirá que el dinero de sus ciudadanos acabe en entidades que "promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente".
"Al abandonar a estas entidades, el presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de 'America First' (Estados Unidos primero)", agrega el documento.
También recuerda que recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
