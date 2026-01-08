Barcelona abre la nueva línea de subvención de 150.000 euros para fomentar el uso del catalán

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto el periodo para solicitar subvenciones para proyectos que fomenten el interés público o social y que tengan, entre otros objetivos, mejorar la cohesión e inclusión social. Este año la partida que se destinará es 20,7 millones de euros, entre los que destacan los 150.000 euros de línea de subvención para fomentar el uso del catalán, ya que es la primera vez que la convocatoria general de subvenciones incluye ayudas para promocionar la lengua catalana.

La línea, creada a partir del acuerdo presupuestario del gobierno del PSC con ERC, llevará el nombre de la línea Ç y servirá para apoyar económicamente a dos tipologías de proyectos: actividades y servicios que fomenten la interacción en lengua catalana mediante la creación de espacios de formación u ocio que tengan como objeto principal la práctica lingüística (línea Ça), y la creación de contenidos digitales en catalán en nuevos formatos (línea Çb).

El plazo para tramitar las solicitudes será entre el 8 y el 28 de enero, y se podrán presentar en las convocatorias personas jurídicas y físicas, y entidades sin necesidad de tener sede social o delegación en el municipio de Barcelona. Sí que es obligatorio que el proyecto se desarrolle en Barcelona.

Esta es la mayor convocatoria anual de subvenciones que hace el Ayuntamiento de Barcelona, dado que supone resolver unas 6.000 solicitudes que en un 80% de los casos provienen de asociaciones. La convocatoria incluye un total de 97 líneas de ayuda recogidas en 25 ámbitos temáticos diferentes, como cultura, deportes, educación, salud y cuidados, ancianos, mujeres, adolescencia y juventud, infancia, acción comunitaria y asociacionismo, acción climática o movilidad y bienestar animal, entre otros.