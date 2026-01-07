¿Cuándo empiezan las clases en Barcelona y resto de Catalunya? Esta es la fecha de la vuelta al cole tras la Navidad

Tras más de dos semanas de vacaciones de Navidad, toca poner fin a estas esperadas fiestas y volver a la rutina.

La Navidad es una época que despierta la nostalgia por el paso del tiempo y que trae cada año nuevos recuerdos y sensaciones que inundan las casas junto a los abetos y ornamentos.

Y es que, como cada año, el fin oficial de la temporada navideña acaba con el retiro de las luces, los mercadillos y los belenes que decoran las calles de ilusión, una magia que se desvanece tras el paso de los Reyes Magos y de las últimas comidas familiares.

La vuelta a la rutina

Ahora, después de más de dos semanas, ya toca volver a la rutina. Con los árboles aún decorando muchas casas y con los más pequeños de resaca emocional tras las festividades, hoy disponen del último día de vacaciones para disfrutar de sus regalos y coger fuerzas para volver a los colegios.

Por ende, este jueves, día 8 de enero, será el primer día de clases para los niños de Barcelona y del resto de Catalunya.

La buena noticia es que esta semana tan solo habrá dos días lectivos, lo que es perfecto para comenzar a adaptarse de nuevo a las lecciones y al inicio del segundo trimestre escolar.

El día oficial

Tal como establece el Consorci d'Educació de Barcelona, el periodo vacacional de Navidad comprende del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero, ambos incluidos. De hecho, son unas vacaciones que se mantienen en prácticamente toda Catalunya.

El 8 de enero es el día de inicio de las clases, que ya empezaron en septiembre. Se inicia este día en la educación infantil (3-6 años), en la educación primaria (6-12 años), en la educación secundaria obligatoria (12-16 años) y en los ciclos de formación profesional de grado básico.

Las próximas vacaciones

Los ciclos superiores y las universidades catalanas tienen autonomía para fijar su propia vuelta al cole, por lo que algunas como la Universitat Autónoma de Barcelona retoman la rutina este miércoles, 7 de enero y otras, como la Universitat de Barcelona, comienzan el día 8.

El próximo descanso que tendrán los alumnos catalanes no llegará hasta Semana Santa, que este año comprende desde el 28 de marzo hasta el 6 de abril, ambos incluidos .

Este periodo festivo marcará el inicio del tercer y último trimestre del curso, que finalizará el 19 de junio para dar comienzo a las ansiadas vacaciones de verano.