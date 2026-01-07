Política municipal
Tània Corrons toma posesión como concejal de los Comuns en Barcelona tras la marcha de Janet Sanz
Janet Sanz se despide de la política municipal: “Si he incomodado es porque estaba transformando Barcelona”
EP
La nueva concejal de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Tània Corrons, ha tomado posesión del cargo este miércoles en sustitución de la anterior líder de la formación Janet Sanz, que en diciembre participó en su último plenario antes de abandonar la política.
En un acto en el consistorio, al que han acudido el alcalde, Jaume Collboni, y representantes de todos los grupos municipales, Corrons ha mostrado su compromiso con la política municipal en un "momento social y político convulso", informa Europa Press.
"Hacer política, y hacerlo desde los ayuntamientos, es hacerla desde el centro del conflicto", ha señalado Corrons, que ha asegurado que luchará por la ciudadanía de Barcelona con soluciones, frente a la polarización y la antipolítica.
Compromiso y diálogo
Por su parte, Collboni le ha pedido "compromiso, diálogo y humildad" en el ejercicio de su cargo, que ha destacado como el mayor honor que puede tener un barcelonés, ya sea por nacimiento o por elección.
Asimismo, ha reivindicado el papel del consistorio como "primer recurso" de los ciudadanos para mejorar sus condiciones a través de la proximidad, vocación de servicio público y "amor por Barcelona" de sus concejales.
