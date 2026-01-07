Barcelona activa 227 puntos para reciclar árboles de Navidad: consulta todas las ubicaciones

Hasta el 17 de enero
El Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado 227 puntos de recogida de árboles de Navidad y otros adornos vegetales, que están repartidos por los diez distritos de la ciudad desde este miércoles, 7 de enero, hasta el día 17 de este mismo mes. El objetivo de la campaña es evitar abandonos incívicos en la vía pública y reaprovechar los árboles como recurso natural para el mantenimiento de parques y jardines, según ha informado el consistorio.
Los servicios municipales de recogida de residuos retirarán periódicamente los árboles. Desde el ayuntamiento recuerdan que los árboles deben entregarse sin guarniciones ni elementos decorativos para poder reciclarlos correctamente como fracción vegetal.
Durante la última campaña, Barcelona recogió 10.268 árboles de Navidad, que se trasladaron al vivero municipal para su triturado y maduración. De este proceso se obtuvieron 195 m³ de material, destinado al 'mulching', un acolchado vegetal que mejora la retención de humedad, el aireado del suelo y ayuda a evitar la aparición de malas hierbas. El consistorio ha informado de que el material se repartirá en los espacios verdes de la ciudad a lo largo del primer semestre del año.
A continuación, repasamos la lista de todos los puntos de recogida de árboles de Navidad habilitados en Barcelona, ordenados por distritos.
Puntos de recogida por distritos
CIUTAT VELLA
- Parc de la Ciutadella i Zoo, al costat del passeig Picasso / Marquès d’Argentera
- Parc de la Ciutadella i Zoo, al costat de Wellington / Pujades
- Jardins de Sant Pau del Camp
- Plaça Vila de Madrid
- Plaça Cucurulla
- Passeig del Born
- Plaça Carles Pi i Sunyer
- Avinguda Francesc Cambó
- Plaça Emili Vendrell
- Plaça de la Catedral
- Plaça Castella
- Plaça Pes de la Palla
- Plaça Catalunya / Portal de l’Àngel
- La Rambla (davant Pompeu Fabra)
- Hort de la Bomba amb Reina Amàlia
- Plaça La Maquinista
- Plaça Ramon Berenguer el Gran
- MACBA
- Plaça Poeta Boscà
- Plaça Pau Vila
- Carrer Pepe Rubianes / Passeig Marítim de la Barceloneta
- Plaça Mar / Passeig Joan de Borbó Comte de Barcelona
EIXAMPLE
- Parc de Joan Miró, banda Aragó / Vilamarí
- Parc de Joan Miró, banda Vilamarí / Diputació
- Parc de l’Estació del Nord, banda Almogàvers / Wellington
- Plaça André Malraux
- Passeig Sant Joan / Ausiàs Marc
- Rambla Catalunya / València
- Rambla Catalunya / Còrsega
- Placeta Diagonal / Diputació / Padilla
- Passeig de Sant Joan / Avinguda Diagonal, costat mar
- Passeig de Sant Joan / Avinguda Diagonal, costat muntanya
- Jardins del Doctor Duran i Reynals
- Plaça Doctor Letamendi, costat muntanya
- Jardins Reina Victòria
- Carrer Enric Granados, entre avinguda Diagonal i París
- Avinguda Roma, entre Borrell i Urgell
- Avinguda Roma / Casanova
- Avinguda Roma / Rocafort
- Avinguda Josep Tarradellas / Calabria
- Jardins de Sebastià Gasch (Rocafort, 87 – fora al carrer)
- Passeig de Sant Joan / Gran Via (banda muntanya–Besòs)
- Passeig de Gràcia / Diputació (costat Besòs)
- Passeig de Gràcia / Provença (costat Besòs)
- Passeig de Gràcia / Plaça Catalunya (davant Apple)
- Jardins de la Torre de les Aigües (Roger de Llúria, 56)
- Plaça Universitat
- Plaça Urquinaona
- Avinguda Mistral / Entença
- Avinguda Mistral / Viladomat
- Carrer Urgell / Tamarit
- Jardins de Montserrat Roig (Provença, 539 – fora al carrer)
- Jardins de la Indústria
- Plaça Gaudí
- Plaça de la Sagrada Família
- Jardins de Montserrat
- Jardinets de l’Alguer
- Avinguda Josep Tarradellas / Plaça Francesc Macià
SANTS-MONTJUÏC
- Parc de Can Sabaté
- Plaça Teresa Claramunt amb Ferrocarrils Catalans
- Jardins Sant Cristòfol / Passeig Zona Franca
- Plaça Pérez Moya (Parc de l’Espanya Industrial)
- Mirador del Poble-sec – Passeig Montjuïc
- Parc de la Font Florida (Mineria – Gran Via)
- Carrer Alts Forns / Mare de Déu del Port / Aviador Ruiz / Alda
- Plaça Sant Cristòfol amb carrer Mecànica
- Carrer Joan Güell / carrer Rosés
- Plaça del Sortidor
- Plaça de Joan Corrades
- Plaça Santa Madrona
- Plaça de la Farga
- Plaça de Sants / Galileu
- Plaça de Sants / Plaça Ramon Torres Casanoves
- Carrer Brasil / carrer Sants
- Carrer Moianès / carrer Corral
- Carrer Vilardell / Moianès
- Plaça Olivereta
- Carrer Vilardell / Sant Roc
- Jardins de Màlaga (Nicaragua)
- Plaça Bonet i Muixí
- Carrer Badal / carrer Constitució
- Plaça Navas
- Can Batlló (Constitució / Mossèn Amadeu Oller)
LES CORTS
- Parc de Cervantes / Roserar
- Avinguda Diagonal / Entença
- Parc de les Corts
- Jardins del Doctor Dolça
- Carrer Doctor Ferran / Passeig Manuel Girona / Capità Arenas / Manila
- Jardins de Clara Campoamor
- Plaça del Centre
- Jardins de les Infantes
- Jardins de Joaquim Ruyra
- Jardins de Bacardí
- Carrer Gelabert
- Plaça Can Rosés
- Carrer Torrent de les Roses, 54
- Travessera de les Corts / carrer Les Corts
- Carrer Cardenal Reig / carrer Pintor Rivalta
SARRIÀ – SANT GERVASI
- Plaça Adrià
- Plaça Consell de la Vila
- Plaça Joaquim Folguera
- Parc de Monterols
- Jardins de Moragas
- Jardins Turó del Putxet / Marmellà
- Jardins de la Vil·la Amèlia / Eduardo Conde
- Carrer Prats de Motlló / Herzegovina
- Avinguda Pau Casals / Bori i Fontestà
- Avinguda Pau Casals / Mestre Nicolau
- Carrer Santa Fe de Nou Mèxic / Escoles Pies
- Jardins de Can Castelló
- Carrer Doctor Roux / Pau Alcover
- Plaça Roig i Raventós
- Jardins de Ca n’Altimira
- Jardins de la Tamarita
- Plaça Artós
- Plaça Manuel de Corachán
- Plaça Pep Ventura (Vallvidrera)
- Plaça de Sarrià
- Plaça Ferran Casablancas
- Jardins Maluquer
GRÀCIA
- Plaça Gal·la Placídia / Travessera de Gràcia
- Plaça Gal·la Placídia (centre plaça, tocant Via Augusta)
- Plaça Lesseps (costat Parròquia dels Josepets)
- Plaça Lesseps / Torrent de l’Olla
- Plaça Sanllehy
- Parc de la Creueta del Coll
- Park Güell / Olot
- Plaça Alfons Comín
- Carrer Pi i Margall / Ca l’Alegre de Dalt
- Plaça John Lennon
- Jardí de la Sedeta
- Plaça Trilla
- Plaça del Nord
- Via Augusta / Josep Antúnez
- Jardins de Salvador Espriu (Diagonal / Gran de Gràcia)
- Plaça Revolució de Setembre de 1868
- Passeig de Sant Joan / Travessera de Gràcia (costat Besòs)
- Passeig de Sant Joan / Travessera de Gràcia (costat Llobregat)
- Plaça Joanic
- Plaça del Poble Romaní
HORTA – GUINARDÓ
- Ronda del Guinardó / Praga
- Jardins de l’Amistat / Coïmbra
- Lepant / Taxdirt
- Jardins del Baix Guinardó / Taxdirt
- Parc del Guinardó / Plaça del Nen de la Rutlla
- Plaça Catalana
- Tajo / Fulton
- Plaça Maragall
- Rambla del Carmel / Dante
- Carretera del Carmel / Can Xirot
- Avinguda Jordà / Idumea
- Carrer Poesia / Àngel Marquès
- Carrer Jorge Manrique / Ventura Rodríguez
- Carrer Tenerife / Plaça Castellana
- Carrer Lisboa, 10
- Passeig Maragall, 301-305
- Passeig Maragall / Segle XX
- Carrer Llobregós / Conca de Tremp
- Plaça Eivissa
- Plaça Pastrana (cantonada Cifuentes)
- Plaça Teixonera
- Plaça Can Baró
- Carrer del Pedrell, 54
NOU BARRIS
- Via Júlia / Via Favència
- Parc de la Guineueta (costat Plaça de la República)
- Parc de la Guineueta (davant carrer Castor, 21)
- Parc del Turó de la Peira (Passeig Fabra i Puig / Canigó)
- Parc del Turó de la Peira (Passeig Turó de la Peira / Beret)
- Parc de Josep Maria Serra Martí
- Carrer Baltasar Gracián / Passatge Argullós
- Via Júlia / Conflent
- Carrer Vèlia / Escòcia
- Passeig Fabra i Puig (entre Santapau i Malgrat)
- Plaça de la República
- Plaça Virrei Amat
- Plaça Roja
- Plaça Sóller
- Carrer Aiguablava / Tamariu
- Carrer Ramon Albó (ambulatori)
- Passeig Ciutat de Mallorca / Avinguda Rio de Janeiro
- Avinguda Rio de Janeiro / Pintor Alsamora
- Passeig de Valldaura (sobre el mercat)
- Passeig Fabra i Puig / Pere d’Artés
SANT ANDREU
- Plaça del Taxi
- Plaça Orfila
- Carrer Gran de Sant Andreu / Rubén Darío
- Carrer Gran de Sant Andreu / Plaça Comerç
- Plaça Assemblea de Catalunya
- Carrer Portugal / Pegàs
- Carrer Rovira i Virgili / Gran de Sant Andreu
- Carrer Acàcies / Garcilaso / Maragall
- Jardins de Can Fabra
- Jardins Casa Bloc (Valentí Iglesias / Eiximenis)
- Avinguda Meridiana / Garcilaso (costat mar)
- Plaça Ferran Reyes (costat mar)
- Plaça Ferran Reyes (costat muntanya)
- Plaça General Moragues
- Carrer Lima / Sas / Passeig Guayaquil
- Plaça Palmeres
- Plaça de la Trinitat
- Carrer Sant Adrià / Llinars
- Plaça del Congrés Eucarístic
- Plaça Doctor Modrego
- Plaça Ramon Riera
- Centre Comercial La Maquinista
- Via Barcino / Tossal
SANT MARTÍ
- Avinguda Diagonal / Granada / Llacuna
- Parc del Clot
- Plaça de la Pau
- Parc de Carles I
- Carrer Pere IV / Agricultura / Treball
- Parc del Poblenou
- Parc de Sant Martí
- Carrer Perú
- Rambla Prim (entre Llull i Pallars)
- Rambla Prim / Guipúscoa
- Rambla Prim / Santander
- Plaça de la Verneda
- Avinguda Icària / Centre de la Vila
- Avinguda Icària / Àvila
- Plaça Doctor Trueta
- Jardins Mercè Plantada
- Jardins de Can Miralletes
- Plaça Doctor Serrat
- Plaça Mare Nazária March
- Plaça dels Porxos
- Carrer Taulat / Selva de Mar
El Ayuntamiento insiste en que retirar los adornos antes de depositar el árbol es clave para garantizar su reciclaje y convertirlo en un recurso útil para el verde urbano de Barcelona.
