Un incendio en la Ronda Litoral y un accidente en la AP-7 complican la movilidad en Barcelona

La vuelta a la rutina tras el festivo de Reyes ha venido acompañada este miércoles de algunas incidencias de movilidad en el área metropolitana de Barcelona. En el primer día laborable y de regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, se han registrado problemas tanto en las carreteras como en el transporte ferroviario.

Tráfico

Durante la hora punta de la mañana se han producido varios incidentes que han afectado a la circulación en vías principales. En la Ronda Litoral (B-10), un incendio de un vehículo ha obligado a cortar un carril a la altura de Sant Andreu, en sentido Besòs y en dirección al Nus de la Trinitat. El suceso ha provocado retenciones de varios kilómetros y el corte del enlace con la C-58 en ese mismo punto, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Por otro lado, en la autopista AP-7, a la altura de Sant Cugat del Vallès en sentido sur, dirección Martorell, un accidente ha provocado cinco kilómetros de retenciones, que también han afectado a los desplazamientos matinales.

Rodalies

A estas incidencias se ha sumado un problema en la red ferroviaria. Una avería de señalización en la estación de Montcada Bifurcació ha interrumpido desde las 6:45 horas la circulación de los trenes de la línea R4 de Rodalies entre esta estación y Fabra i Puig (Barcelona), según han informado fuentes de Renfe.

El servicio se ha reducido a dos trenes por hora y sentido, con desvíos por el túnel de Passeig de Gràcia. A los vos viajeros de estaciones como Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, La Sagrera-Meridiana, Fabra i Puig y Torre Baró se les recomienda coger el metro como alternativa.

Desde Renfe advierten de que los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar su tiempo de recorrido, mientras técnicos de Adif trabajan para resolver la avería.