Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Frío CatalunyaTemperaturas BarcelonaSagrada FamiliaAlquiler trasterosComprobar Lotería del Niño 2026JuntsCornellàBadalonaVenezuelaEva GolingerAgricultura
instagramlinkedin

Vuelta a la rutina

Un incendio en la Ronda Litoral y un accidente en la AP-7 complican la movilidad en Barcelona

Carreteras y Rodalies registran incidencias en el primer día laborable después de Reyes

MAPA | Estos son los 10 radares que más multaron en Barcelona en 2025

Los 10 radares más activos de Barcelona multaron un 20% menos en 2025

La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos

Imagen de archivo de retenciones en la Ronda Litoral.

Imagen de archivo de retenciones en la Ronda Litoral. / Jordi Otix

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La vuelta a la rutina tras el festivo de Reyes ha venido acompañada este miércoles de algunas incidencias de movilidad en el área metropolitana de Barcelona. En el primer día laborable y de regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, se han registrado problemas tanto en las carreteras como en el transporte ferroviario.

Tráfico

Durante la hora punta de la mañana se han producido varios incidentes que han afectado a la circulación en vías principales. En la Ronda Litoral (B-10), un incendio de un vehículo ha obligado a cortar un carril a la altura de Sant Andreu, en sentido Besòs y en dirección al Nus de la Trinitat. El suceso ha provocado retenciones de varios kilómetros y el corte del enlace con la C-58 en ese mismo punto, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Por otro lado, en la autopista AP-7, a la altura de Sant Cugat del Vallès en sentido sur, dirección Martorell, un accidente ha provocado cinco kilómetros de retenciones, que también han afectado a los desplazamientos matinales.

Rodalies

A estas incidencias se ha sumado un problema en la red ferroviaria. Una avería de señalización en la estación de Montcada Bifurcació ha interrumpido desde las 6:45 horas la circulación de los trenes de la línea R4 de Rodalies entre esta estación y Fabra i Puig (Barcelona), según han informado fuentes de Renfe.

El servicio se ha reducido a dos trenes por hora y sentido, con desvíos por el túnel de Passeig de Gràcia. A los vos viajeros de estaciones como Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, La Sagrera-Meridiana, Fabra i Puig y Torre Baró se les recomienda coger el metro como alternativa.

Desde Renfe advierten de que los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar su tiempo de recorrido, mientras técnicos de Adif trabajan para resolver la avería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  2. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  3. Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos
  4. Barcelona cambia los vigilantes de acceso a la cabalgata de Reyes tras el descontrol del año pasado
  5. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de L'Hospitalet de Llobregat 2026: horario y recorrido
  6. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Terrassa 2026: horario y recorrido
  7. MAPA I Cabalgata de los Reyes Magos de Badalona 2026: horario y recorrido
  8. Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero

Un incendio en la Ronda Litoral y un accidente en la AP-7 complican la movilidad en Barcelona

Restaurante Arraval: ah, qué bueno el paté con costra de 'escudella'

Restaurante Arraval: ah, qué bueno el paté con costra de 'escudella'

Hijos de Nata: la buena y bonita heladería de una diseñadora de moda y un psiquiatra argentinos

Hijos de Nata: la buena y bonita heladería de una diseñadora de moda y un psiquiatra argentinos

Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar los terrenos del Splau y el campo del Espanyol

Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar los terrenos del Splau y el campo del Espanyol

Una persona sin hogar muere en la entrada de un párking de Badalona en plena ola de frío

Una persona sin hogar muere en la entrada de un párking de Badalona en plena ola de frío

Alberto Romero, el lotero que ha repartido el primer premio del Niño en Cornellà: "Celebramos por tercer año consecutivo"

Alberto Romero, el lotero que ha repartido el primer premio del Niño en Cornellà: "Celebramos por tercer año consecutivo"

Barcelona pagará 10 millones de euros para ampliar aceras y pacificar el tráfico en torno a la Sagrada Família

El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: "Esto es un pueblo"

El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: "Esto es un pueblo"