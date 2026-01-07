El New York Times incluye el Poblenou de Barcelona entre los mejores destinos para visitar en 2026

El barrio del Poblenou de Barcelona ha sido elegido por el New York Times para aparecer en su tradicional listado anual de sitios a los que viajar, ocupando el puesto número 10. La selección forma parte de una lista de 52 destinos internacionales recomendados para el 2026, en la que España solo tiene otra mención: visitar Madrid o Valencia para ver los cuadros de Joaquín Sorolla.

Según el conocido periódico estadounidense, el Poblenou destaca por ser “un barrio con un espíritu de reinvención urbana” que permite a los visitantes "evitar las multitudes y practicar un turismo más pausado y responsable”. La recomendación, firmada por la periodista y escritora Anne-Lise Sorensen, viene acompañada de una fotografía de la gente que suele congregarse para bailar en la plaza de les Glòries.

Por qué el Poblenou

El New York Times describe el Poblenou como una zona que refleja la transformación de esta antigua zona industrial: “Las fábricas y almacenes han renacido como cafeterías espaciosas, galerías y espacios de espectáculo, incluyendo el museo Can Framis, en una fábrica textil renovada, y el teatro Sala Beckett, en el antiguo edificio de la cooperativa de trabajadores de Pau y Justícia”, explica. Además, destaca que la plaza de les Glòries, antes congestionada por el tráfico, se ha convertido en "un gran parque público biodiverso".

El periódico estadounidense también destaca la oferta gastronómica del barrio y recomienda probar los restaurantes Atipical, Casa Güell y Can Recasens. También sugiere a los visitantes pasear por la Rambla del Poblenou.

El New York Times valora que, aunque Poblenou no está libre de turistas, se encuentra menos masificado que otras zonas de la capital catalana: “Barcelona está lidiando con el 'sobreturismo' (...) evita las multitudes y practica un turismo lento —responsable— por el barrio antes industrial de Poblenou, que refleja el espíritu de reinvención urbana de Barcelona”.

Asimismo, el diario subraya que, este año, la ciudad de Barcelona celebra su designación como Capital Mundial de la Arquitectura y conmemora los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí.