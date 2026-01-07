Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils

Unas 120.000 personas mayores de 65 años usuarias del transporte público en Barcelona se encuentran con que, con la implantación de la T-Mobilitat, desde finales de año solo pueden recargar sus títulos de viaje en las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Se trata de aquellas personas que cuentan con el carnet de pensionista que en su momento emitió FGC y que les permitía hasta hace poco adquirir en cualquier estación de transporte público la tarjeta T-4, el abono de 10 viajes del Área Metropolitana de Barcelona que por un precio de 2,15 euros permite desplazarse en metro, bus, tranvía y Ferrocarrils en todo el ámbito metropolitano.

Un viaje para recargar

“Vivo en Vall d’Hebron y soy usuaria de la línea L3 de metro, pero no de Ferrocarrils. Ahora tengo que ir a plaza Catalunya y caminar hasta la estación de FGC solo para recargar mi tarjeta de transporte, porque en el metro no es posible”, explica Lourdes, que lamenta que, con este nuevo trajín, “no se ha pensado en los jubilados”.

Pensionista desde 2009, FGC le expidió el carnet que le permite beneficiarse de una tarifa reducida. Hasta finales de 2025 adquiría siempre la tarjeta T-4 en las expendedoras del metro. Aunque ahora solo puede comprar el abono de precio reducido en las de Ferrocarrils, el título que recarga sí que continúa siendo válido en todas las canceladoras, también en las del metro, autobús y tranvía. “Que los usuarios tengamos que abandonar nuestro circuito habitual para buscar una estación de FGC y comprar los billetes no es un cambio ni fácil ni cómodo”, añade.

Estos mismos cambios afectan además a las personas con discapacidad que también cuentan con el carnet de pensionista de FGC.

La T-4 ya solo se puede adquiririr si se es poseedor de la tarjeta T-metropolitana. / Zowy voeten

Cambio con la T-mobilitat

La implantación del sistema de validación sin contacto de la T-mobilitat en las estaciones de FGC ha ido acompañada de este cambio en la compra de billetes que afecta al colectivo. FGC ha instalado nuevas máquinas de venta en las que los pensionistas pueden adquirir una T-mobilitat de cartón en la nueva modalidad sin contacto, la T-pensionista, que pueden recargar una y otra vez con abonos de 10 viajes. Sin embargo, "el carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat ha dejado de ser válido para comprar las tarjetas T-4", confirma por carta FGC en respuesta a una reclamación que ha presentado por escrito una de sus usuarias. En adelante, la T-4 "solo se podrá cargar en la tarjeta T-metropolitana rosa reducida", que emite el AMB.

“Si no tenéis ninguna estación de FGC cerca de vuestro domicilio, os recomendamos que solicitéis la T-metropolitana rosa reducida, que ofrece la T-4 y permite la recarga en otros puntos como son las estaciones de metro de Barcelona y los estancos”, señala la misma respuesta de FGC.

Una usuaria adquiriendo su abono en la estación de metro de Trinitat Nova, en 2024. / Zowy voeten

Pérdida de beneficios

Pero en la práctica, buena parte de los pensionistas no cumplen los requisitos para obtener la T-metropolitana. Las personas jubiladas podían acceder tiempo atrás al transporte público con descuentos con independencia de su renta. En muchos casos fue FGC quien expidió el carnet de pensionista para unos usuarios que, pese a no subirse a Ferrocarrils, lo acogieron por ser válido en cualquier modo de transporte metropolitano. No obstante, desde hace una década los nuevos pensionistas solo tienen acceso a este tipo de bonificaciones en función de su renta, si bien los que ya las tenían no han perdido los derechos adquiridos.

Numerosas cargas

También Margarita Garriga, pensionista de 76 años y vecina de El Clot, es usuaria del metro y el autobús. Hasta ahora compraba diversas T-4 en el suburbano para viajar y, para acreditar su uso, solo debía mostrar al revisor que poseía el carnet de pensionista de FGC.

“Ahora tengo que ir a la estación de FGC de plaza Catalunya. Allí hay siempre personal que te atiende”, destaca. Con el nuevo sistema, en vez de comprar diversas tarjetas, usa un solo soporte de cartón que permite la recarga de 10 viajes. Pero Margarita ha encontrado la fórmula para evitarse numerosos desplazamientos a la estación de FGC: “Aprovecho y cargo la tarjeta con 20 viajes. La cargas una vez, la sacas y entonces la vuelves a entrar en la máquina y la vuelves a cargar”, desvela. De este modo, le dura más tiempo.

Nueva tarifa de la T-4

El nuevo sistema sí permite “adquirir las tarjetas con antelación y realizar diversas compras a la vez”, como indica también FGC en su misiva de respuesta a los clientes que realizan una reclamación. Ferrocarrils cuantifica en 120.000 usuarios los que están realizando este cambio de sistema.

Por otra parte, el Área Metropolitana de Barcelona y Transports Metropolitans (TMB) han publicado este miércoles la tarifa actualizada de la T-4, que ha subido 10 céntimos: de los 2,15 euros que cuesta pasará a elevarse a los 2,25 a partir del 16 de enero.