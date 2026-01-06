Puesta al día
TMB remodelará 34 trenes de las líneas L3 y L5 por 82 millones y volverá a convocar el concurso para la compra de otros 39
Nueva licitación para poner al día los convoyes más antiguos del metro, tras declarar desierta la compra de los 39 nuevos trenes que deben incorporarse a partir de 2029
El metro y el bus de Barcelona cierran el 2025 con récord histórico de pasajeros
Cuánto se reducirá tu tiempo de espera del metro según la línea a partir de 2029
El metro de Barcelona sigue inmerso en el proceso de actualización de su flota de trenes. Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) ha licitado la remodelación integral de 34 convoyes de la serie 5000 por 82,2 millones de euros (IVA incluido).
Se trata de la puesta al día de las unidades que cumplen los 20 años, fabricadas por CAF entre 2005 y 2007 para equipar las líneas L3 y L5. Los trenes irán pasando por los talleres para modernizarse e incorporarse de nuevo a las vías con un aspecto actualizado a partir de 2027 y hasta 2031.
Alargar su vida útil
Se trata de “una actuación prevista” cuando los trenes alcanzan la mitad de su vida útil, tal y como explica TMB, para que sigan cumpliendo con los requisitos técnicos y estándares vigentes, distintos de cuando se fabricaron. Con ello es posible prolongar su uso. Tal y como indica el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto contempla mejoras profundas con la incorporación nueva tecnología, la mejora de su accesibilidad, la incorporación de los nuevos sistemas de videovigilancia y la actualización del interiorismo con el cambio del pavimento de los vagones. Asimismo, se establecen protocolos estrictos sobre el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos ferroviarios y las condiciones climáticas que deben soportar los nuevos equipos.
Solo tres a la vez
Dado que se trata de trenes que circulan cada día, el proceso de remodelación estipula que solo habrá un máximo de tres unidades en intervención de forma simultánea: dos en los talleres de la empresa adjudicataria y una ya remodelada en los centros de FMB para aprobar su recepción final.
El contrato debería firmarse el próximo abril y 12 meses después, en abril de 2027, se realzaría la entrega del primer tren remodelado. El proceso de renovación está previsto que finalice en marzo de 2031.
Nuevo concurso
Paralelamente, el metro de Barcelona deberá volver a convocar el concurso para la compra de 39 nuevos trenes, que deberían incorporarse a la red a partir de 2029. TMB ha declarado desierta la licitación publicada en verano por 321 millones a la que solo se había presentado Alstom al considerar que su propuesta no cumple con las exigencias establecidas. Alstom presentó la oferta técnica, pero sin ir acompañada de una propuesta económica.
"Requerimientos exigentes"
Alstom ha explicado a EL PERIÓDICO que el motivo de no presentar oferta económica se encuentra no tanto en la propuesta económica sino en la división en lotes de la oferta. Se trata de unos "requerimientos técnicos y económicos que en su conjunto global eran muy exigentes, teniendo en cuenta que los pliegos estaban estructurados para ofertar a diferentes lotes de pequeñas cantidades", concreta la constructora ferroviaria. Alstom ha "trabajado intensamente durante los últimos meses" para cumplir con esos requisitos técnicos y económicos de TMB. Sin embargo, "a pesar de nuestro compromiso, esto no ha sido posible”, explican desde la compañía. Aún así, añade que TMB “sigue siendo un socio estratégico y valioso” con el que se propone seguir “colaborando estrechamente”. TMB ya ha iniciado el proceso para volver a convocar el concurso lo antes posible, con el fin de mantener los plazos, tal y como indica la operadora pública.
Alstom llegó a estar temporalmente excluida del concurso por aparecer en una 'lista negra' de la ONU, en la que se encontraban empresas que habían tenido algún tipo de participación en contratos en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel. Sin embargo, la francesa dejó de estar incluida en esa lista que en su actualización sí incorporó a CAF, y ahora está estudiando presentarse también al nuevo concurso para la actualización de los 34 trenes de la serie 5000.
Más trazado sin nuevos trenes
La adjudicación del contrato de compra de nuevos trenes, declarado desierto y que debe volver a convocarse en breve, debe llevarse a cabo en primavera, para ir sumando los nuevos trenes al metro de Barcelona entre 2029 y 2030.
De los 39 trenes, 22 se destinarán a la ampliación de la L9 de metro, que entrará en servicio por tramos. El primero será en 2027, cuando el extremo norte de la línea sumará las estaciones de La Sagrera TAV, La Sagrera, Plaça de Maragall y Guinardó/Hospital Sant Pau.
De modo que, según las previsiones, durante dos años el metro deberá funcionar con más trazado y nuevas estaciones, pero contando con los convoyes actuales. Aun así, TMB indica que "no habrá problema para disponer de trenes cuando se pongan en marcha las primeras estaciones del tramo central de la L9. Tenemos suficientes para dar servicio a este primer tramo", asegura.
Incremento de capacidad
En los últimos años la compra de trenes ha servido principalmente para retirar los más antiguos (de más de 35 años). La red barcelonesa ha incrementado su flota en diez convoyes para aumentar su capacidad, pese al importante incremento de usuarios que ha experimentado el metro. Dentro de tres años, la futura adquisición contempla destinar otras 17 unidades a ampliar la capacidad y prestar un mejor servicio, con esperas más cortas en el andén pero, sobre todo, menos aglomeraciones dentro del tren. La línea L1 sumará cuatro convoyes, la L2 tendrá tres nuevos trenes y la L4 cuatro más. Por su parte, la línea 3 debe estrenar seis unidades de la futura compra, mientras que cuatro de los que están circulando actualmente por ella pasarán a la L5.
