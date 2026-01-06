TMB remodelará 34 trenes de las líneas L3 y L5 por 82 millones y volverá a convocar el concurso para la compra de otros 39

El metro de Barcelona sigue inmerso en el proceso de actualización de su flota de trenes. Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) ha licitado la remodelación integral de 34 convoyes de la serie 5000 por 82,2 millones de euros (IVA incluido).

Se trata de la puesta al día de las unidades que cumplen los 20 años, fabricadas por CAF entre 2005 y 2007 para equipar las líneas L3 y L5. Los trenes irán pasando por los talleres para modernizarse e incorporarse de nuevo a las vías con un aspecto actualizado a partir de 2027 y hasta 2031.

Alargar su vida útil

Se trata de “una actuación prevista” cuando los trenes alcanzan la mitad de su vida útil, tal y como explica TMB, para que sigan cumpliendo con los requisitos técnicos y estándares vigentes, distintos de cuando se fabricaron. Con ello es posible prolongar su uso. Tal y como indica el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto contempla mejoras profundas con la incorporación nueva tecnología, la mejora de su accesibilidad, la incorporación de los nuevos sistemas de videovigilancia y la actualización del interiorismo con el cambio del pavimento de los vagones. Asimismo, se establecen protocolos estrictos sobre el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos ferroviarios y las condiciones climáticas que deben soportar los nuevos equipos.

Solo tres a la vez

Dado que se trata de trenes que circulan cada día, el proceso de remodelación estipula que solo habrá un máximo de tres unidades en intervención de forma simultánea: dos en los talleres de la empresa adjudicataria y una ya remodelada en los centros de FMB para aprobar su recepción final.

El contrato debería firmarse el próximo abril y 12 meses después, en abril de 2027, se realzaría la entrega del primer tren remodelado. El proceso de renovación está previsto que finalice en marzo de 2031.

Nuevo concurso

Paralelamente, el metro de Barcelona deberá volver a convocar el concurso para la compra de 39 nuevos trenes, que deberían incorporarse a la red a partir de 2029. TMB ha declarado desierta la licitación publicada en verano por 321 millones a la que solo se había presentado Alstom al considerar que su propuesta no cumple con las exigencias establecidas. Alstom presentó la oferta técnica, pero sin ir acompañada de una propuesta económica.

"Requerimientos exigentes"

Alstom ha explicado a EL PERIÓDICO que el motivo de no presentar oferta económica se encuentra no tanto en la propuesta económica sino en la división en lotes de la oferta. Se trata de unos "requerimientos técnicos y económicos que en su conjunto global eran muy exigentes, teniendo en cuenta que los pliegos estaban estructurados para ofertar a diferentes lotes de pequeñas cantidades", concreta la constructora ferroviaria. Alstom ha "trabajado intensamente durante los últimos meses" para cumplir con esos requisitos técnicos y económicos de TMB. Sin embargo, "a pesar de nuestro compromiso, esto no ha sido posible”, explican desde la compañía. Aún así, añade que TMB “sigue siendo un socio estratégico y valioso” con el que se propone seguir “colaborando estrechamente”. TMB ya ha iniciado el proceso para volver a convocar el concurso lo antes posible, con el fin de mantener los plazos, tal y como indica la operadora pública.

Alstom llegó a estar temporalmente excluida del concurso por aparecer en una 'lista negra' de la ONU, en la que se encontraban empresas que habían tenido algún tipo de participación en contratos en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel. Sin embargo, la francesa dejó de estar incluida en esa lista que en su actualización sí incorporó a CAF, y ahora está estudiando presentarse también al nuevo concurso para la actualización de los 34 trenes de la serie 5000.