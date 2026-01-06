Santiago Martín, el lotero de El Prat que ha repartido el primer premio de El Niño: "Supone empezar el 2026 lleno de alegría y felicidad"

—¿Qué has dado?

—¡El 'Gordo'!

—¡Ostias! Que bien. ¡Felicidades!

Las gélidas temperaturas que marcan la agenda meteorológica de buena parte de la geografía española han quedado en segundo plano en esta mañana de Reyes en El Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Los regalos que han recibido los niños por parte de Sus Majestades nada más levantarse no han sido la única sorpresa del día. Unas horas más tarde, la administración de lotería Doña Lolita, ubicada en la avenida Verge de Montserrat, 133, de El Prat también ha obsequiado a sus vecinos con siete décimos del primer de la Lotería del Niño, el 06703, cada uno de ellos agraciados con 200.000 euros.

Es decir, un total de 1,4 millones de euros repartidos que han ayudado a algunos afortunados a arrancar el 2026 con una calidez inesperada en un frío 6 de enero. "Es una forma de empezar el 2026 lleno de alegría y felicidad, sobre todo los vecinos", dice Santiago Martín, quien regenta la administración de lotería Doña Lolita de El Prat de Llobregat desde 2002 de la mano de su mujer y su hija. A lo largo del mediodía, Santiago ha recibido a vecinos y clientes que se han acercado a felicitarle por haber dado el primer premio de El Niño.

Una alegría que se suma a la ya acumulada a lo largo de los últimos meses. En el sorteo de la Lotería de Navidad, la administración Doña Lolita ya repartió un décimo de un quinto premio, pero también un mes antes, en noviembre de 2025, dio casi 800.000 euros en un premio de la Bonoloto (798.438 euros, para ser exactos). Pero la buena fortuna del establecimiento no se queda ahí, dado que en junio también entregó 600.000 euros en la Primitiva.

La administración de lotería Doña Lolita de El Prat

Desde 1981

"Desde 1981 repartiendo ilusión", reza el toldo de la administración Doña Lolita. En un origen, el negocio perteneció a los padres de Santiago Martín. Él lo heredó en 2002 y desde entonces se ha hecho cargo del mismo con la ayuda de su familia, explica en declaraciones a este diario. La tradición lotera no ha pervivido sólo en él, sino que su hermana también regenta otra administración en El Prat de Llobregat y el propio Santiago explica que en el sorteo de Navidad de 2025 repartió 10 décimos del tercer premio.

Cada vez más acostumbrada a repartir fortuna, el lotero pratense señala que la alegría es más grande cuando los premios se reparten entre varias personas y si estos "se quedan en el pueblo". En el caso de El Niño, Santiago Martín ha vendido tres décimos por la web y sabe que dos personas viven fuera de El Prat y que otra es del municipio. Respecto a los cuatro décimos vendidos por ventanilla, el responsable del local confía en que se los hayan quedado residentes de la localidad porque se vendieron durante los últimos días —algo en lo que influyó que fuera un número tan bajo, explica— y que la mayoría de los clientes habituales "son de aquí".

Durante el mediodía de este 6 de enero, pese a tener el cava preparado para ser descorchado, ningún agraciado se ha acercado a Doña Lolita para celebrar que le ha tocado el primer premio. "Si son clientes asiduos al final te lo terminan diciendo. El que ganó la Primitiva me lo dijo al cabo de dos meses", apunta Santiago Martín, quien comenta que lo más probable es que en un día festivo como es el 6 de enero la gente se encuentre celebrando y que es más probable que se acerquen durante los próximos días. Ya habrá tiempo entonces para brindar con cava.

El primer premio ha sido muy repartido por toda España y que ha dejado un buen pico en Catalunya: 11 municipios catalanes han resultado agraciados. El número se ha vendido en Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell y Salou.