Una persona sin hogar muere en la entrada de un parking de Badalona en plena ola de frío

Un hombre sin hogar ha muerto este martes, día de Reyes, en la calle Torras i Bages de Badalona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmado a EL PERIÓDICO el fallecimiento de una persona de unos 54 años, ocurrido a las puertas de un aparcamiento en la mencionada calle, en el barrio del Raval badalonés. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias, que al llegar solamente han podido confirmar el deceso.

La policía local ha recibido el aviso a las 14:00 horas, y se ha desplazado hasta el lugar, según informan fuentes municipales. Según ha explicado Aïda Llauradó, líder de los Comuns en Badalona, así como entidades que en las últimas semanas han dado apoyo a los desalojados del antiguo instituto B9, un vecino había ido a ofrecer un plato de sopa caliente a la víctima –que según su versión dormía en ese punto desde hacía unos días– y ya había fallecido.

Fuentes cercanas al caso aseguran que se trata de un hombre de nacionalidad española. Otras voces conocedoras de la situación aseguran que "los primeros indicios apuntan a que la víctima habría muerto de frío".

Polémica 'operación frío'

El fallecimiento se produce el segundo día de la ola de frío que afecta desde este lunes a Catalunya, y que ha hecho bajar los termómetros hasta valores cercanos a los cero grados en muchas zonas del país, incluida Badalona. Allí, en la estación meteorológica situada en el museo municipal, situada aproximadamente a un kilómetro del lugar donde ha fallecido la víctima, se ha registrado una temperatura mínima de 1,2 grados.

El Ayuntamiento dispuso, en previsión de la bajada de temperaturas, un espacio municipal para acoger a las personas que duermen en la calle en el pavellón de la Colina, en el barrio de Montigalà. Sin embargo, la falta de recursos dentro del equipamiento encendió las críticas de entidades como Badalona Acull –que se ha destacado durante la crisis de los desalojados del B9 por sus críticas al gobierno municipal de Xavier Garcia Albiol y por volcarse en la atención a los afectados–, así como de la oposición en bloque, que firmó un comunicado conjunto. Criticaban que, pese a haber abierto el polideportivo, no se disponía ni de camas, ni de mantas, ni de comida caliente para las personas que hasta ahí se dirigiesen para pasar la noche.

En todo caso, ninguna persona se desplazó hasta allí el domingo por la noche. Ya el lunes, la Cruz Roja pasó a gestionar el recurso, procurando el material que faltaba la noche anterior. Este lunes por la noche, según ha confirmado el Ayuntamiento a este medio, tres personas han acudido a La Colina a dormir y resguardarse del frío. Las mismas fuentes detallan que este lunes se habían dispuesto 20 plazas en el mencionado equipamiento. Si no hubieran sido suficientes, siguen las mismas fuentes, se había previsto su derivación al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).