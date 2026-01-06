La exagerada suerte de Manuel: un décimo del segundo premio del Niño comprado a última hora en Barcelona

Manuel ha enfundado a su perro con un jersey para sobrellevar la mañana gélida de Reyes y lo ha sacado a pasear por Barcelona como si no supiera que es uno de los ganadores del segundo premio del sorteo del Niño. Tranquilo, sin desprender euforia aunque contento, el vecino del Fort Pienc ha dado cuenta de que ha cazado la suerte por los pelos, en un arranque de última hora, al comprar un décimo del 45.875 antes de que Pablo Martín bajara la persiana anoche en su administración, la 320 de la capital catalana. Por entonces, las cabalgatas ya habían pasado y las familias se retiraban a punto de que sus majestades empezaran a repartir los regalos.

“Eran las 21:15 horas, le quedaban unos cuantos en la mano y pedí que me diera uno cualquiera”, ha explicado Manuel, calmado, sin dejarse llevar por el entusiasmo. “Vino antes de cerrar y me dijo que le diera el que quisiera, era el último décimo que tenía de ese número y justo le di el premio, es un buen regalo de Reyes”, ha expresado Martín.

El lotero disponía de cinco series del 45.875 y ha vendido todos los décimos, 50 boletos colocados uno a uno, por ventanilla y a vecinos del Fort Pienc, sin devolver ninguno. Cada décimo que el negocio de la calle Sicília ha despachado se puede canjear por 75.000 euros. Una vez descontada la retención de Hacienda, son 68.000 euros limpios para el portador.

También el primer premio en la ciudad

Con el segundo de El Niño, Martín ha regado el barrio situado en el distrito del Eixample con 3,75 millones de euros. Solo lo entregado este día de Reyes supera con creces el escaso importe que Barcelona cosechó en el sorteo extraordinario de Navidad, tal solo 376.000 euros. Aparte, un establecimiento de la calle Rogent y otra de la calle Mülbherg tenían algunos décimos consignados del número agraciado con el primer premio esta mañana, el 06.703.

Manuel ha admitido que se hizo con el boleto en un arrebato irreflexivo, sin motivo ni buscando una terminación. “Llevaba ya dos o tres décimos de la administración, juego todas las semanas y nunca me había tocado”, ha confesado.

Manuel ha opinado que la cantidad no es gran cosa (“es un pellizquito para pagar deudas, no una exageración”), si bien ha reconocido con todo sosiego que se ha quitado una espina clavada hace mucho. Ha revelado que hace años, cuando aún se pagaba y se cobraban los premios en pesetas, la suerte le esquivó con crueldad: “Al menos hace 35 años que juego y nunca había devuelto nada, hasta una vez que llevaba tres décimos y los devolví, porque acababa en 79 y me gustaba que terminase en 0: fui a mirar luego y justo había tocado ese número… Tuvo que ser mucho dinero el que perdí”.

Es la primera vez que la administración de Martín da una alegría por el Niño. Hasta ahora, tampoco había repartido ningún premio de Navidad, aunque su palmarés no está vacío: un cartel sobre el mostrador recuerda que aquí se consignó un boleto de Euromillones que un millón de euros en noviembre de 2024 por el que entregó un millón de euros.

“El destino quiso que ayer vendiera los últimos décimos que me quedaban” del número premiado, ha resaltado Martín. Puso una serie en internet y los décimos sueltos que le quedaban los despachó ayer por ventanilla. Iván se ha enterado de que la fortuna le ha sonreído al volver de trabajar este mediodía. “Lo compré ayer por la tarde”, ha revelado, igual que Manuel. En cambio, otro señor que pasó este lunes por la administración no ha disfrutado de la misma fortuna. “Llevo un montón de décimos... ¿Si me ha tocado? A mí no me toca ni mi mujer”, ha refunfuñado.