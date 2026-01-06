Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona activa la fase de alerta de su Operación Frío y duplica las camas para personas sin hogar

El ayuntamiento tendrá disponibles esta noche 200 plazas de pernocta en diferentes equipamientos municipales

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este día de Reyes la fase de alerta de su Operación Frío. Este nuevo plan de contingencia duplica las camas que, desde el pasado día 2 de diciembre, el consistorio pone a disposición de las personas sin hogar para que puedan pasar las noches más frías bajo techo. Así, a las 100 plazas de pernoctación que permanecen disponibles todo el invierno en el Centro de Acogida Nocturna de Emergencias (CNAE), se le añaden estos días de frío extremo otras 100 en diferentes equipamientos municipales como el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Del total de camas habilitadas 44 están reservadas a mujeres.

La activación de la fase de alerta comporta la movilización de profesionales del mismo CUESB, el Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (SASSEP) y también de la Cruz Roja. En Barcelona, el último recuento de los Servicios Sociales del ayuntamiento cifraba en 1.784 las personas que pernoctaban en el espacio público el pasado mes de noviembre, aunque la Fundación Arrels detectó por su parte 1.982 personas en esta situación de extrema vulnerabilidad.

Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apuntan a que esta noche las temperaturas caerán en Barcelona hasta los 3ºC en algún y que hasta este próximo jueves al mediodía las temperaturas no volverán a superar los 10ºC. Además de la fase de alerta y la fase preventiva, la que tiene activada el consistorio desde el 2 de diciembre, Barcelona tiene prevista una fase prevista para episodios todavía más extremos. Se trata de la fase de emergencia, que se declara cuando el Plan de Actuación de Emergencia Municipal para Nieve y Hielo este activo en toda la ciudad.

