Mejores vistas
Los 5 mejores lugares de Barcelona para disfrutar de la cabalgata de Reyes Magos 2026
Última hora de los Reyes Magos en Barcelona: la cabalgata, en directo
MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos en Barcelona 2026: horario y recorrido completo
Afectaciones al tráfico y calles cortadas por la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona
¿Qué tiempo hará para la Cabalgata de Reyes en Barcelona este año 2026?
Gabriel Roncero
La cabalgata de los Reyes Magos no se trata solo de un desfile de carrozas brillantes, una lluvia de caramelos y un estallido de color y música. Para los más pequeños, es la noche más mágica del año, y los adultos no pueden evitar contagiarse de su ilusión.
No es de extrañar, entonces, que muchos ya estén buscando el lugar perfecto desde donde disfrutar del paso de la cabalgata de Sus Majestades los Reyes de Oriente.
A continuación, te contamos las 5 mejores ubicaciones desde donde ver la de Barcelona:
Si todo va como tiene que ir, la cabalgata comenzará a las 18 h, en la avenida Marqués de l'Argentera, por lo que verla salir desde la Ciutadella puede ser una buena opción, y aún más si eres de los impacientes. El inicio siempre es buen momento para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, así como a toda la comitiva que les acompaña, ya que el frío todavía no se les ha metido en el cuerpo y continúan con las emociones a flor de piel.
Asimismo, cerca de allí, otra opción para seguir el espectáculo es la escalinata de la Estación de Francia.
Antes de buscar el mejor lugar para disfrutar de la cabalgata, podéis daros un capricho con uno de los cruasanes más deliciosos de la ciudad en la pastelería Brunells, o unos 'cinnamon rolls', en el caso de la pastelería Demasié.
Eso sí, no os despistéis con el tiempo: la cabalgata tiene previsto llegar a Correos a las 18:15 h. Muchos aseguran que este es uno de los mejores puntos para verla, aunque, si queréis caramelos, tendréis que bajar expresamente a la calle para recogerlos.
La cabalgata continuará su recorrido por el paseo Colón, ofreciendo dos opciones para situarse: al lado mar, en el Moll de la Fusta, o al lado montaña. La comitiva tiene previsto llegar al Pla de Palau alrededor de las 18:30 h. En esta plaza, específicamente en el área del Moll de les Drassanes, se habilitará un espacio especial para que las personas con movilidad reducida o necesidades especiales puedan disfrutar cómodamente del espectáculo.
A las 19:10 h aproximadamente, el desfile girará en la esquina del Museu Marítim para avanzar por el Paral·lel en dirección a Ronda Sant Pau, donde se espera su llegada a las 19:30 h.
Sus Majestades de Oriente y toda su séquito llegarán al Mercat de Sant Antoni sobre las 19.45 h. Con sus grandes aceras, es un buen sitio para ver la Cabalgata, que continuará por la ronda hasta llegar a la calle Sepúlveda, por donde girará.
Cerca de ahí, otro punto clave para ver el desfile de la comitiva es a su paso por la calle Borrell, ya que es peatonal.
Finalmente, la cabalgata seguirá por Sepúlveda hasta llegar de nuevo a Paral·lel y dará la vuelta en plaza España, sobre las 20:45 h. De esta manera, una buena opción puede ser subir al mirador del centro comercial Las Arenas.
La cabalgata subirá a Montjuïc por la avenida Maria Cristina, donde tiene previsto acabar sobre las 21.15 h.
- El interés por ser taxista en Barcelona alcanza el nivel máximo de la última década con más de 4.000 conductores examinados en 2025
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero
- La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9
- Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 entre Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero
- La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
- Así es la historia y la vida en el barrio más pequeño de Barcelona: 'Esto es un pueblo
- Inquietud en las grandes bases de VTC de Cornellà y El Prat por la nueva ley del taxi: 'Es el único trabajo que encuentras