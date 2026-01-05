Los 5 mejores lugares de Barcelona para disfrutar de la cabalgata de Reyes Magos 2026

La cabalgata de los Reyes Magos no se trata solo de un desfile de carrozas brillantes, una lluvia de caramelos y un estallido de color y música. Para los más pequeños, es la noche más mágica del año, y los adultos no pueden evitar contagiarse de su ilusión.

No es de extrañar, entonces, que muchos ya estén buscando el lugar perfecto desde donde disfrutar del paso de la cabalgata de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

A continuación, te contamos las 5 mejores ubicaciones desde donde ver la de Barcelona:

En el inicio Si todo va como tiene que ir, la cabalgata comenzará a las 18 h, en la avenida Marqués de l'Argentera, por lo que verla salir desde la Ciutadella puede ser una buena opción, y aún más si eres de los impacientes. El inicio siempre es buen momento para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, así como a toda la comitiva que les acompaña, ya que el frío todavía no se les ha metido en el cuerpo y continúan con las emociones a flor de piel. Asimismo, cerca de allí, otra opción para seguir el espectáculo es la escalinata de la Estación de Francia.

Una dulce espera Antes de buscar el mejor lugar para disfrutar de la cabalgata, podéis daros un capricho con uno de los cruasanes más deliciosos de la ciudad en la pastelería Brunells, o unos 'cinnamon rolls', en el caso de la pastelería Demasié. Eso sí, no os despistéis con el tiempo: la cabalgata tiene previsto llegar a Correos a las 18:15 h. Muchos aseguran que este es uno de los mejores puntos para verla, aunque, si queréis caramelos, tendréis que bajar expresamente a la calle para recogerlos.

En las grandes avenidas La cabalgata continuará su recorrido por el paseo Colón, ofreciendo dos opciones para situarse: al lado mar, en el Moll de la Fusta, o al lado montaña. La comitiva tiene previsto llegar al Pla de Palau alrededor de las 18:30 h. En esta plaza, específicamente en el área del Moll de les Drassanes, se habilitará un espacio especial para que las personas con movilidad reducida o necesidades especiales puedan disfrutar cómodamente del espectáculo. A las 19:10 h aproximadamente, el desfile girará en la esquina del Museu Marítim para avanzar por el Paral·lel en dirección a Ronda Sant Pau, donde se espera su llegada a las 19:30 h.

En Sant Antoni Sus Majestades de Oriente y toda su séquito llegarán al Mercat de Sant Antoni sobre las 19.45 h. Con sus grandes aceras, es un buen sitio para ver la Cabalgata, que continuará por la ronda hasta llegar a la calle Sepúlveda, por donde girará. Cerca de ahí, otro punto clave para ver el desfile de la comitiva es a su paso por la calle Borrell, ya que es peatonal.