Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaNieveCabalgata Reyes BarcelonaBorrasca FrancisZapateroNicolás MaduroGreciaLotería Niño 2026Amancio OrtegaCalefacciónComprobar Lotería Niño 2026Cabalgata Reyes L'HospitaletCabalgata Reyes BadalonaCabalgata Reyes Santa Coloma de GramenetCabalgata Reyes Cornellà
instagramlinkedin

R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17

Interrupciones y retrasos en siete líneas de Rodalies por una incidencia a la altura de El Prat de Llobregat

Técnicos de Adif están trabajando para solventar los problemas en la infraestructura en la estación del municipio del Baix Llobregat

Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 en L'Hospitalet, Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero

Un usuario sube a un tren de la línea R2 en Sants.

Un usuario sube a un tren de la línea R2 en Sants. / Sandra Román / EPC

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El servicio de Rodalies de Renfe ha sufrido pasadas las nueve de la mañana una importante incidencia en la infraestructura ferroviaria a la altura de la estación de El Prat de Llobregat, que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes, lo que está afectando a varias líneas.

Según ha informado Rodalies, la avería ha afectado inicialmente a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, donde la circulación ha quedado interrumpida. Como consecuencia, los trenes pueden permanecer detenidos al aproximarse al tramo afectado y han incrementado notablemente su tiempo de recorrido. Hacia las 10 de la mañana, Renfe ha empezado a realizar desvíos selectivos por la línea de Vilafranca para poder mantener en lo posible el servicio.

Minutos después, la afectación se ha extendido también a las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord, que han registrado las mismas incidencias operativas: interrupción del servicio, trenes parados y retrasos acumulados. En este caso, Renfe ha habilitado a las 10.00 un servicio de transporte por carretera entre Bellvitge y Gavà.

Final en Sants

Los trenes de la R2 Nord, sin embargo, inician y finalizan su recorrido en Sants para evitar congestionar más la línea. Renfe recomienda a los usuarios de esta línea que se desplazan al aeropuerto utilizar el servicio de metro.

Técnicos de Adif se han desplazado a la zona para trabajar en la resolución del problema en la infraestructura ferroviaria, sin que se haya concretado una previsión exacta de normalización del servicio.

Afectaciones programadas

A esta incidencia puntual se suman las afectaciones programadas por obras en la infraestructura que afectan el servicio de Rodalies durante estos días.

Así, la R1 y RG1 permanece sin servicio entre L’Hospitalet de Llobregat y Badalona del 3 al 11 de enero.

El desdoblamiento de la R3 mantiene sin servicio la línea entre L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga hasta mayo de 2026, al igual que la R7.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El interés por ser taxista en Barcelona alcanza el nivel máximo de la última década con más de 4.000 conductores examinados en 2025
  2. Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero
  3. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  4. La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9
  5. Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 entre Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero
  6. La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
  7. Así es la historia y la vida en el barrio más pequeño de Barcelona: 'Esto es un pueblo
  8. Inquietud en las grandes bases de VTC de Cornellà y El Prat por la nueva ley del taxi: 'Es el único trabajo que encuentras

Interrupciones y retrasos en siete líneas de Rodalies por una incidencia a la altura de El Prat de Llobregat

Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona 2026: horario y recorrido

Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona 2026: horario y recorrido

Afectaciones al tráfico y calles cortadas por la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona

Afectaciones al tráfico y calles cortadas por la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona

¿Mejor comprar o alquilar, en 2026?: tres claves para sobrevivir al mercado inmobiliario en Barcelona

¿Mejor comprar o alquilar, en 2026?: tres claves para sobrevivir al mercado inmobiliario en Barcelona

Los diferentes requisitos de acceso al taxi en Barcelona y Madrid marcan la proporción de conductores extranjeros

Los diferentes requisitos de acceso al taxi en Barcelona y Madrid marcan la proporción de conductores extranjeros

Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio

Nieve en la cabalgata de Reyes Magos de Barcelona de 1985: el último precedente que pintó de blanco el desfile

Nieve en la cabalgata de Reyes Magos de Barcelona de 1985: el último precedente que pintó de blanco el desfile

Casa Gispert, la tienda centenaria de Barcelona que exporta frutos secos a Europa y aún tuesta con un horno de 1851

Casa Gispert, la tienda centenaria de Barcelona que exporta frutos secos a Europa y aún tuesta con un horno de 1851