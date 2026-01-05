R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17
Interrupciones y retrasos en siete líneas de Rodalies por una incidencia a la altura de El Prat de Llobregat
Técnicos de Adif están trabajando para solventar los problemas en la infraestructura en la estación del municipio del Baix Llobregat
Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 en L'Hospitalet, Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero
El servicio de Rodalies de Renfe ha sufrido pasadas las nueve de la mañana una importante incidencia en la infraestructura ferroviaria a la altura de la estación de El Prat de Llobregat, que ha obligado a interrumpir la circulación de trenes, lo que está afectando a varias líneas.
Según ha informado Rodalies, la avería ha afectado inicialmente a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, donde la circulación ha quedado interrumpida. Como consecuencia, los trenes pueden permanecer detenidos al aproximarse al tramo afectado y han incrementado notablemente su tiempo de recorrido. Hacia las 10 de la mañana, Renfe ha empezado a realizar desvíos selectivos por la línea de Vilafranca para poder mantener en lo posible el servicio.
Minutos después, la afectación se ha extendido también a las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord, que han registrado las mismas incidencias operativas: interrupción del servicio, trenes parados y retrasos acumulados. En este caso, Renfe ha habilitado a las 10.00 un servicio de transporte por carretera entre Bellvitge y Gavà.
Final en Sants
Los trenes de la R2 Nord, sin embargo, inician y finalizan su recorrido en Sants para evitar congestionar más la línea. Renfe recomienda a los usuarios de esta línea que se desplazan al aeropuerto utilizar el servicio de metro.
Técnicos de Adif se han desplazado a la zona para trabajar en la resolución del problema en la infraestructura ferroviaria, sin que se haya concretado una previsión exacta de normalización del servicio.
Afectaciones programadas
A esta incidencia puntual se suman las afectaciones programadas por obras en la infraestructura que afectan el servicio de Rodalies durante estos días.
Así, la R1 y RG1 permanece sin servicio entre L’Hospitalet de Llobregat y Badalona del 3 al 11 de enero.
El desdoblamiento de la R3 mantiene sin servicio la línea entre L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga hasta mayo de 2026, al igual que la R7.
