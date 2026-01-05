Tradicional paralelismo
El increíble parecido de los Reyes Magos de la Cabalgata de Barcelona 2026
Melchor, Gaspar y Baltasar se asemejan a un empresario, un político y un actor vinculados con la capital
MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
TRÁFICO | Calles cortadas por la cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona
NOVEDADES | Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026
Mientras los más pequeños quedan embelesados por el festival de luces y magia y la lluvia de caramelos de la cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona, para los mayores, además de cuidar de que sus hijos y nietos disfruten de la rúa, es recurrente que se hagan una pregunta sobre los parecidos razonables que cada majesta presenta sobre algún personaje público local bien conocido por los barceloneses.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este 2026 los tres monarcas de Oriente que protagonizan la Cabalgata central se asemejan mucho a un empresario, un político y un actor vinculados con Barcelona.
¿A quién se parecen?
Nada más desembarcar en el puerto, entre el público se ha debatido una vez más sobre los parecidos razonables se sus majestades. Hay quien ha opinado que Melchor se parece al presidente del grupo Planeta, José Creuheras.
Los hay que también han comparado a Gaspar con el conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau. Y hay quien ha creído que Baltasar compartía rasgos con el actor y modelo Anthony de León, igual que el año pasado. Todo es debido a una confusión provocada por los nervios de una jornada tan esperada: los Reyes Magos siempre son Melchor, Gaspar y Baltasar, no hay más.
Suscríbete para seguir leyendo
- El interés por ser taxista en Barcelona alcanza el nivel máximo de la última década con más de 4.000 conductores examinados en 2025
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero
- La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9
- Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 entre Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero
- La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
- Así es la historia y la vida en el barrio más pequeño de Barcelona: 'Esto es un pueblo
- Inquietud en las grandes bases de VTC de Cornellà y El Prat por la nueva ley del taxi: 'Es el único trabajo que encuentras