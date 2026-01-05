El increíble parecido de los Reyes Magos de la Cabalgata de Barcelona 2026

Mientras los más pequeños quedan embelesados por el festival de luces y magia y la lluvia de caramelos de la cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona, para los mayores, además de cuidar de que sus hijos y nietos disfruten de la rúa, es recurrente que se hagan una pregunta sobre los parecidos razonables que cada majesta presenta sobre algún personaje público local bien conocido por los barceloneses.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este 2026 los tres monarcas de Oriente que protagonizan la Cabalgata central se asemejan mucho a un empresario, un político y un actor vinculados con Barcelona.

¿A quién se parecen?

Nada más desembarcar en el puerto, entre el público se ha debatido una vez más sobre los parecidos razonables se sus majestades. Hay quien ha opinado que Melchor se parece al presidente del grupo Planeta, José Creuheras.

Los hay que también han comparado a Gaspar con el conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau. Y hay quien ha creído que Baltasar compartía rasgos con el actor y modelo Anthony de León, igual que el año pasado. Todo es debido a una confusión provocada por los nervios de una jornada tan esperada: los Reyes Magos siempre son Melchor, Gaspar y Baltasar, no hay más.