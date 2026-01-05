La Guardia Civil interviene 214.000 juguetes falsificados en Badalona

La Guardia Civil ha intervenido en Badalona 214.001 artículos falsificados valorados en 2.116.000 euros, tras la inspección de siete trasteros. El material intervenido corresponde principalmente a juguetes y productos textiles falsificados de marcas reconocidas.

La operación, bautizada como 'Xisqueiro', ha permitido detectar a la Guardia Civil un posible circuito de suministro basado en puntos de acopio donde se concentraba el material antes de su salida al mercado. Se identificaron ubicaciones en Badalona que, presuntamente, actuaban como almacenes desde los que se repartía la mercancía para su posterior venta en distintos canales.

Registros en cinco trasteros

El día 4 de diciembre de 2025 se registraron cinco trasteros y se intervinieron 58.650 juguetes y 3.621 productos textiles, lo que sumaba un total de 62.271 artículos, con una valoración de 950.000 euros. El día 2 de enero tuvieron lugar otros dos registros en diferentes trasteros, donde fueron incautados 151.730 artículos presuntamente falsificados del mismo tipo que los anteriores y con un valor de 1.166.000 euros.

La Guardia Civil advierte que los artículos intervenidos no cumplen los estándares de seguridad / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil investiga a seis personas con edades comprendidas entre los 30 y los 47 años, por presuntos delitos contra la propiedad industrial y contrabando. Según la investigación, los efectos intervenidos estarían relacionados con dos grupos delictivos diferenciados, presuntamente vinculados al almacenamiento y distribución de este tipo de mercancía. El material intervenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Badalona. La actuación ha sido llevada a cabo por la Compañía de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Barcelona.

El cuerpo policial advierte que la falsificación, almacenamiento y distribución de este tipo de productos "pueden afectar a la seguridad de los consumidores, ya que parte de la mercancía puede carecer de controles de calidad, etiquetado e información de origen". Asimismo, también "generan un grave perjuicio económico al comercio legal y a los titulares de derechos". A este respecto, la Guardia Civil recomienda adquirir productos en establecimientos autorizados y desconfiar de canales de venta que no ofrezcan garantías, ya que la compra en comercios legales facilita la trazabilidad, el cumplimiento de las normas de seguridad y la protección de los derechos de los consumidores.